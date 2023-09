Pelo menos 26 mortos em naufrágio no oeste da Nigéria

Pelo menos 26 pessoas morreram no domingo na Nigéria, quando um barco naufragou num rio no estado ocidental do Níger, informaram os serviços de emergência.

A embarcação virou no rio Níger, no território de Mokwa, sendo que as vítimas estavam a caminho de uma fazenda situada na outra margem.

"Até agora, 26 corpos foram recuperados e mais de 30 [pessoas] foram resgatadas à medida que a operação de salvamento continua", disse em comunicado o porta-voz da Agência de Emergência do Estado do Níger (NSEMA, na sigla inglesa), Ibrahim Husseini.

"Mais de 100 pessoas encontravam-se no barco quando o incidente ocorreu", acrescentou.

O diretor-geral da NSEMA, Garba Salihu, notou que o acidente ocorreu por volta das 07:30 horas na comunidade de Gbajibo, entre as barragens de Jabba e Kainji.

O governador do estado do Níger, Umaro Bago, lamentou a tragédia "chocante e dolorosa", enviando apoio às comunidades afetadas.

Em junho, mais de 100 pessoas morreram num outro naufrágio no mesmo rio.

Os acidentes de barco, muitas vezes causados por embarcações sobrecarregadas e pela má regulamentação do transporte marítimo, são comuns na Nigéria.