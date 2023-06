Cerca de 100 convidados de um casamento morrem após naufrágio

Perto de 100 pessoas morreram num naufrágio no norte da Nigéria, quando regressavam de um casamento. De acordo com o The Guardian, que cita as autoridades locais, a embarcação virou-se durante a manhã de segunda-feira no rio Níger, no estado de Kwara, perto do Níger.

Segundo o porta-voz da polícia nigeriana, as buscas por sobreviventes foram intensificadas, confirmando "que o barco virou e cerca de 100 pessoas morreram”.

Foi ainda confirmado que há crianças entre as vítimas. A embarcação transportava os convidados de um casamento na vila Egboti, no Níger, de volta a casa. Ainda não é claro se há sobreviventes.

As autoridades nigerianas justificam o elevado número de mortes com o facto de o incidente ter ocorrido perto das 03:00 (hora local) e só ter sido dado o alerta várias horas depois.