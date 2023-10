Katalin Karikó e Drew Weissman vencem Nobel da Medicina por descoberta que permitiu desenvolvimento de vacinas eficazes contra a Covid-19

Katalin Karikó, investigadora húngara de 68 anos, e Drew Weissman, investigador norte-americano de 64 anos, venceram o prémio Nobel da Medicina pelas descobertas relativas a modificações de bases nucleósidas que permitiram o desenvolvimento de vacinas eficazes de mRNA contra a Covid-19. A distinção foi anunciada esta segunda-feira pelo secretário do comité de Medicina, Thomas Perlmann.

The 2023 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Katalin Karikó and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. pic.twitter.com/Y62uJDlNMj