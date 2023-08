Subida das rendas afasta nómadas digitais de Lisboa. Capital portuguesa é destronada pelo Dubai

Lisboa foi destronada pelo Dubai como melhor destino para um nómada digital executivo viver, por causa da subida dos valores das rendas. No ano passado, entre as 15 cidades e regiões analisadas pela consultora Savills, Lisboa foi a cidade eleita para viver pelos trabalhadores executivos remotos, ocupando a primeira posição da tabela. Este ano – entre as 20 cidades analisadas – a capital portuguesa cai para o quinto lugar da tabela, atrás do Dubai, Málaga, Miami e Abu Dhabi.

“Os preços das rendas em habitações premium é um fator crucial” na hora de um nómada digital “decidir para onde se mudar a seguir”. E, “Lisboa, que liderou o ranking do ano passado, caiu para a 5.ª posição depois de as rendas terem disparado na cidade”, diz a Savills.

Também o Algarve no ano passado surgia como a quarta região preferida pelos nómadas digitais e em 2023 cai para a 9.ª posição da tabela.

Entre os critérios avaliados pelos nómadas digitais estão a velocidade da internet, a qualidade de vida, o clima, as ligações aéreas e os valores das rendas das casas.

Segundo a Savills, o rápido crescimento das empresas das áreas de fintech e tecnológicas no Dubai está a atrair os trabalhadores remotos que depois de terem sido afetados pelos mais de 200 mil despedimentos no setor tecnológico ou pelos lay-off deste ano, se estão a mudar para o país árabe que tem ligações aéreas com mais de 100 países e com um total de mais de 240 destinos.

Málaga foi uma surpresa com a entrada este ano no ranking ocupando a Segunda posição, depois de a Google ter anunciado que vai abrir na cidade espanhola um centro global de cibersegurança, o Google Safety Engineering Centre, no segundo semestre deste ano.

Logo de seguida, entre as preferências dos nómadas digitais como destino para viver está Miami, com o clima quente, as praias e uma baixa carga fiscal a pesar na eleição de trabalhadores remotos que se mudam de centros financeiros como Nova Iorque ou Chicago. No entanto, os trabalhadores remotos que se mudam para a capital da Florida com as famílias estão a enfrentar uma elevada competição e dificuldades no acesso a escolas para os filhos, alerta a Savills.