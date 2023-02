O fundo soberano da Noruega, o maior do mundo, anunciou esta terça-feira que contabilizou perdas de cerca de 150 mil milhões de euros no ano passado, como resultado do fraco desempenho do mercado financeiro impactado pela guerra na Ucrânia e pelo enfraquecimento da economia global.

“Os mercados foram afetados pela guerra na Europa, pela inflação elevada e pelo aumento das taxas de juro”, disse o diretor do fundo gerido pelo banco central norueguês, Nicolai Tangen, em comunicado citado pela agência France-Presse (AFP).

O fundo contabilizou perdas de 14,1%, que mesmo assim ficou 0,88 pontos percentuais acima do desempenho do seu índice de referência.

O fundo fundado na década de 1990 para investir as receitas excedentárias do setor do petróleo e gás da Noruega fechou 2022 com uma capitalização bolsista de cerca de 1.148 biliões de euros, o equivalente a cinco vezes o PIB de Portugal.

De acordo com o Banco da Noruega, a situação global tem tido “um impacto negativo tanto no mercado de ações, como no mercado obrigacionista, o que é muito invulgar”.

Cerca de 69,8% da carteira do fundo está aplicado em ações de mais de 9 mil empresas, enquanto 27,5% são obrigações e 2,7% bens imobiliários.