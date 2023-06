Nos oferece 900 bilhetes para o Alive - só tem de "reinar"

The Black Keys são a primeira confirmação do festival Alive para 2023

A Nos está a oferecer 900 bilhetes diários para o Nos Alive aos seus clientes Nos e WTF, sendo que a cinco destes serão ainda entregues bilhetes para oferecer aos amigos. É precisamente sobre a possibilidade de ser um destes cinco “reis” que incide a nova campanha da operadora.

Quem for um dos cinco ‘reis’, poderá levar consigo nove amigos aos três dias do festival, com direito a hotel, motorista para o recinto, acesso à zona de convidados Nos e “muitos outros benefícios reservados apenas a quem reina”, lê-se em nota de imprensa.

Aqueles que quiserem ser ‘reis’ ou ‘rainhas’ terão de participar nos desafios do passatempo “Tu vais Reinar”, que serão lançados que passarão por fazer uma frase criativa com playlists no Spotify e, assim, habilitarem-se a receber bilhetes “apenas para si, ou para si e para a sua corte”, explica-se em comunicado.

Assinada pela Havas, a campanha multimeios marca presença na televisão, rádio e nas plataformas digitais, e terá a duração de cinco semanas, premiando um rei semanalmente.

O spot “simboliza a reação entusiástica de um cliente num ambiente aparentemente típico de escritório”, sendo que “tudo muda com o som de uma notificação no smartphone do protagonista que, vitorioso, se levanta para receber uma coroa dos seus colegas. Já coroado, ‘o rei’ lança a animação no escritório e distribui bilhetes a todos os seus fiéis acompanhantes… Ao som de Sam Smith, um dos cabeças de cartaz desta 15ª edição, embarcam numa limusine e, em estilo de grande festa, rumam até ao Nos Alive”.