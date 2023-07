Ministro grego demite-se após tirar férias durante os violentos incêndios

O ministro grego da Proteção Civil, Notis Mitarakis, demitiu-se esta sexta-feira "por razões pessoais", anunciou o gabinete do primeiro-ministro, após tirar férias enquanto a Grécia é assolada por violentos incêndios.

Segundo fontes do gabinete do primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis, a demissão está relacionada com o facto de Mitarakis ter estado de férias nos últimos dias, enquanto a Grécia é fustigada por incêndios.

O anúncio surge um mês após as eleições legislativas no país e o regresso ao poder do partido conservador Nova Democracia, de Mitsotakis.

Notis Mitarakis será substituído por Yannis Oikonomou, 49 anos, antigo porta-voz do governo conservador durante o primeiro mandato de Mitsotakis (julho de 2019 - maio de 2023) e atualmente deputado da Nova Democracia.

Ministro das Migrações durante o primeiro mandato conservador, Mitarakis, 50 anos, seguiu uma política de migração rigorosa, tendo a Grécia sido acusada, em várias ocasiões, de recusar migrantes, o que o Governo sempre negou.

Nas últimas duas semanas, a Grécia tem-se debatido com grandes incêndios, alimentados por ventos fortes e temperaturas muito elevadas.

Os bombeiros conseguiram controlar os incêndios florestais no centro do país e nas ilhas de Rodes, Corfu e Eubeia, que destruíram dezenas de milhares de hectares de floresta desde a semana passada, informaram hoje as autoridades gregas.

Pela primeira vez, após dez dias de combate às chamas, a situação em Rodes, no leste do Mar Egeu, está sob controlo graças aos esforços de cerca de 300 bombeiros e milhares de voluntários que apagaram pequenos focos de incêndio.

Desde o início da manhã de hoje, cinco aviões e um helicóptero começaram a realizar operações na área.

Este grande incêndio queimou mais de 16.000 hectares de floresta e obrigou à retirada de vários milhares de pessoas no último fim de semana, incluindo 7.000 turistas.

O incêndio também queimou dezenas de casas e provocou a morte e o desaparecimento de um número ainda não quantificado de animais.

O fogo que deflagrou na quarta-feira a sul da cidade de Volos, no centro da Grécia, também já foi controlado pelos bombeiros.

Na quinta-feira, as chamas atingiram um depósito de munições da Força Aérea grega, onde estavam armazenados mísseis, bombas e armas de caças F-16, causando fortes explosões e obrigando à retirada de milhares de pessoas da área.

Também estão controlados os incêndios nas ilhas de Corfu, no nordeste do país, e na ilha de Eubeia, a nordeste de Atenas.

Segundo o ministro da Proteção Civil e da Crise Climática, Vasilis Kikilias, entre 17 e 27 de julho, foram declarados um total de 594 incêndios na Grécia.

Cinco pessoas morreram nos incêndios, incluindo dois pilotos de um avião que se despenhou em Eubeia, na terça-feira, quando estava a realizar uma operação de combate aos fogos.

No entanto, o risco de incêndios mantém-se elevado nos próximos dias, devido à seca e aos fortes ventos que atingirão algumas zonas do país, segundo as autoridades gregas.