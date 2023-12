Galo de Notre Dame regressa à torre este sábado

O galo de Notre Dame - um dos elementos emblemáticos da catedral parisiense - vai regressar ao topo da torre este sábado à tarde, num momento que marca uma nova etapa nas obras de reconstrução da igreja.

Segundo a AFP, o novo galo que substitui o que ficou danificado no incêndio de 2019 foi construído pelo arquiteto-chefe dos monumentos históricos Philippe Villeneuve, e será benzido no solo pelo arcebispo de Paris, Monsenhor Laurent Ulrich, antes de ser içado para o topo do pináculo a 96 metros acima do solo.

O galo que foi recuperado do incêndio de 2019 (AP Photo/Thibault Camus)

No galo será colocado um tubo selado que contém os nomes de todas as pessoas que participaram na reconstrução.

Além do galo, a torre terá ainda as relíquias salvas do incêndio: um fragmento da coroa de espinhos de Cristo, os ossos de Saint-Denys, o primeiro bispo de Paris no século III, e os ossos de Sainte-Geneviève, a santa padroeira da cidade de Paris que morreu por volta de 500 d.C

No dia 8 de dezembro, Emmanuel Macron visitou o local e anunciou que a reabertura da catedral acontecerá no dia 8 de dezembro de 2024, cinco anos depois do devastador incêndio que destruiu Notre Dame.