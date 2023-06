Atacante de Nottingham tem 31 anos, é originário da Guiné-Bissau e tem nacionalidade portuguesa

Tem 31 anos e é licenciado em engenharia mecânica. O suspeito do assassínio de três pessoas em Nottingham foi identificado como sendo Valdo Calocane, originário da Guiné-Bissau, com dupla nacionalidade, guineense e portuguesa, residente no Reino Unido desde 2007.

O pai de Valdo terá vindo da Guiné para Portugal e trabalhado na ilha da Madeira, onde conseguiu a nacionalidade portugues em 2016, de acordo com relatos da imprensa britânica. Segundo a BBC, terá sido precisamente através da sua cidadania portuguesa que a família se conseguiu estabelecer legalmente no Reino Unido no ano seguinte.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, afirmou esta sexta-feira estar em contacto com as autoridades britânicas: "Descobrimos recentemente, esta manhã, que aparentemente o suspeito tem nacionalidade portuguesa. Estamos a investigar o assunto, mas estaremos em estreito contacto com as autoridades britânicas a este respeito”, afirmou aos jornalistas após um encontro com o homólogo britânico, James Cleverly.

De acodo com a imprensa britânica, Valdo Amissão Mendes Calocane Valdo fala português, vem de uma família que frequenta a igreja e cresceu na pacata cidade de Haverfordwest, Pembrokeshire, no País de Gales. O pai é cuidador e a mãe é enfermeira no Withyshaw Hospital, e além de Valdo têm dois filhos mais novos. Valdo frequentou o liceu de Haverfordwest. "Ele era muito inteligente e bonito", contou uma vizinha da família à imprensa local. “Ele era muito inteligente, todos os três filhos são - eles são uma boa família e são vizinhos adoráveis há anos. Eram todos crianças educadas.”

Valdo entrou para a universidade em 2019, numa vaga para alunos mais velhos. E concluiu o curso na Universidade de Nottingham, a mesma frequentada por duas das vítimas, no verão 2022. A universidade já reagiu ao ataque: “Estamos arrasados com o facto de o suspeito ser um ex-aluno da Universidade de Nottingham. A polícia confirmou que não acredita que esse facto esteja relacionado com o ataque. O nosso foco continua a ser apoiar a família e os amigos de Barney e Grace e a nossa comunidade em geral. Continuaremos a apoiar a polícia da maneira que pudermos”.

Uma ex-colega de casa, que morou com Valdo em 2020, disse ao Daily Mail: "Ele parecia um rapaz normal, eu não o conhecia muito bem, mas ele não tomava drogas nem bebia muito. O que ele me disse foi que tinha problemas de saúde mental, ouvia e via coisas que não existiam. Perdemos contacto, mas acho que ele se formou no ano passado e ainda morava em Nottingham". Não é claro o que Valdo fazia desde que terminou os estudos.

Os estudantes Webber e O'Malley-Kumar, de 19 anos, e o funcionário da escola, Coates, de 65, foram esfaqueados na madrugada de terça-feira. Valdo Calocante foi detido, após perseguição policial, pelas 5:30.

Calocane permanece sob custódia. Especialistas em antiterrorismo estão envolvidos na investigação e os dispositivos eletrónicos ligados ao suspeito – incluindo um telefone que ele tinha consigo quando foi preso – estão a ser analisados. Nada até ao momento aponta para uma motivação ideológica para o ataque.