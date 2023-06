Três pessoas encontradas mortas e um homem detido. "Incidente grave" em curso em Nottingham

A polícia de Nottingham está a lidar com um “incidente grave”, tendo fechado uma série de ruas naquela cidade do Reino Unido, impedindo a circulação de veículos privados e de transportes públicos. A Sky News avança que três pessoas foram encontradas mortas e que uma outra foi detida na sequência do caso.

A polícia informou que foi chamada para a rua Ilkeston por volta das 04:00 locais, tendo encontrado duas pessoas mortas na rua. Mais tarde as autoridades foram chamadas para outro incidente, na rua Milton, onde uma carrinha tentou atropelar três pessoas. Depois, na rua Magdala, foi encontrado um homem morto. Para já ainda não existem certezas sobre as relações dos três casos.

Officers are currently at an ongoing serious incident.

The following roads are closed-

Ilkeston Road,

Milton Street,

Magdala Road,

Maples Street,

Woodborough Road from junction of Magdala Road into the city,

Maid Marian Way junction of Parliament Street.

Updates to follow pic.twitter.com/OQMOppuYyj