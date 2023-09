Nova Iorque em estado de emergência devido a chuva forte e inundações

As autoridades de Nova Iorque decretaram o estado de emergência devido à chuva forte que inundou ruas, caves e o metro da cidade esta sexta-feira de manhã.

"Esta é uma situação meteorológica perigosa e ainda não acabou. Não quero que esses intervalos de chuva forte deem a impressão de que acabou, não acabou", disse o mayor de Nova Iorque, Eric Adams, numa conferência de imprensa na manhã de sexta-feira.

Para além da cidade de Nova Iorque, a governadora do estado homónimo, Kathy Hochul, também declarou o estado de emergência para Long Island e para a região de Hudson Valley.

A água das chuvas provocou “grandes transtornos” no metro, especialmente no bairro de Brooklyn, afirmou no X (ex-Twitter) a autoridade que gere a rede.

There are major disruptions to subway service, especially in Brooklyn, because of flooding caused by heavy rainfall.



Check https://t.co/vhZQ2kZ2vb for the latest information on how your train is traveling. pic.twitter.com/q1MtBMEJoo