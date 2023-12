Ataque com faca mata quatro pessoas, incluindo duas crianças, em Nova Iorque

Quatro pessoas, incluindo duas crianças, foram mortas e três outras ficaram feridas na sequência de um esfaqueamento em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

A polícia chamada ao bairro de Far Rockaway, em Queens, na madrugada de domingo e encontrou as vítimas numa casa que tinha sido incendiada.

Segundo a agência Reuters, o suspeito esfaqueou dois agentes da polícia antes de ser baleado por um dos agentes feridos. O suspeito foi levado para o hospital, mas foi declarado morto à chegada.

Num briefing à imprensa, a polícia confirmou que recebeu uma chamada para o 112 às 05:10 locais (10:10 em Portugal), quando uma "jovem mulher afirmou que o seu primo estava a matar os membros da sua família".

Dois agentes foram enviados para a morada da Beach 22nd Street, onde viram um homem a sair com bagagem.

De acordo com o relato, quando os agentes tentaram falar com o agressor, este empunhou uma faca e esfaqueou um agente no pescoço e na zona do peito e um segundo agente na cabeça.

Um dos agentes conseguiu tirar a sua arma de fogo e disparou contra o suspeito.

Quando mais agentes foram enviados para o local, encontraram uma rapariga de 11 anos na parte da frente da casa. Esta foi levada para o hospital, mas acabou por morrer devido aos ferimentos.

Depois de os bombeiros de Nova Iorque terem chegado ao local, os serviços de emergência encontraram os corpos de três outras pessoas no interior da casa: um rapaz de 12 anos, uma mulher de 44 anos e um homem de 30 anos.

Uma mulher de 61 anos também foi levada para o Hospital Mount Sinai com vários ferimentos de faca.