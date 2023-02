Um jacaré foi encontrado abandonado num parque em Brooklyn, Prospect Park Lake, o segundo maior parque público dessa cidade de Nova Iorque. O animal foi localizado "em mau estado" por trabalhadores de manutenção e rapidamente foi resgatado pela Patrulha de Fiscalização de Parques e pelos Guardas Florestais Urbanos.

No dia em que encontraram o forasteiro - que se acredita ter sido abandonado pelos donos no momento em que ele já não estava na fase de bébé - estava “letárgico” e “enfraquecido”, pelo habitat a que foi exposto.

“Os parques não são casas favoráveis para animais que não sejam nativos da zona. Além do perigo que isto representa para quem visita o parque, este tipo de animais pode acabar com as espécies nativas que vivem no parque e consequentemente enfraquecer a qualidade da água do parque”, referem as autoridades.

Os oficiais levaram o réptil para o Animal Care Center de Nova Iorque, onde foi apelidado de Godzilla, e conseguentemente encaminhado para o Zoo de Bronx para reabilitação.

“Godzilla”, que é na verdade fêmea, estava extremamente magra e débil a nível de saúde. Pelos vistos, o animal engoliu uma rolha que lhe tem causado problemas, "Está demasiado fraca para se conseguir alimentar sozinha", pelo que a equipa veterinária do Zoo diz estar a alimentá-la através de tubos.

Devido à sua condição, para já é impossível retirar-lhe a rolha. Godzilla foi encontrada com 6.804 kg, um bocado menos do que metade do peso que um jacaré normalmente apresenta.

Em comunicado, o Wildlife Conservation Society alertou: “A tragédia desta situação só enfatiza que animais selvagens não se tornam bons animais de estimação e a responsabilidade de se tornarem donos de um animal requer fazer escolhas que não signifiquem um impacto negativo para o animal ou para o ambiente”.

A cada ano, os guardas florestais recebem cerca de 500 denúncias de animais abandonados pela cidade. Nos últimos 5 anos, seis jacarés foram encontrados pela cidade.



O mito dos crocodilos que vivem em sistemas de esgotos

Este tipo de casos vem dar ênfase ao mito da presença de crocodilos nos esgotos de Nova Iorque. A verdade é que esse pensamento não é completamente infundado.

Segundo relata o jornal The Guardian, foi em 1935 que começaram os burburinhos em torno desse medo, quando um grupo de jovens encontrou e espiou um jacaré através de uma valeta. No meio da folia, diz-se que enlaçaram o animal com roupa e que ele tentou retaliar, mas sem sucesso. Foi morto pelo grupo de rapazes com pás.

Esta situação resultou em manchetes de jornais com o título “Jacaré encontrado num sistema de esgoto” e pode ter sido esta a história a desencadear o mito.