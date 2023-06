Homem fere quatro pessoas em ataque com machado a vários restaurantes chineses na Nova Zelândia

Um homem armado com um machado entrou em três restaurantes diferentes, em Auckland, na Nova Zelândia, na noite de segunda-feira, ferindo quatro pessoas, avança a Reuters, que cita as autoridades.

O ataque aconteceu cerca das 21:00 (hora local) quando o homem de 24 anos, com um machado na mão, entrou em três restaurantes chineses - Zhangliang Malatang, Yues Dumpling Kitchen e Maya Hotpot - e atacou pessoas de forma aleatória.

Em declarações à Radio New Zealand, uma testemunha revela que estava a comer no Maya Hotpot com uma amiga quando o homem entrou com algo embrulhado num pano. Só quando o homem desembrulhou o objeto é que viu que se tratava de um machado.

A amiga foi atacada e, nesse momento, todos os clientes se levantaram e houve quem questionasse o agressor porque é que estava a atacar a rapariga, antes dele a voltar a atingir.

O homem, que se manteve sempre "calmo, lento e paciente" durante o ataque, acabou detido pela polícia neozelandeza.

Os feridos foram transportados para os hospitais e, de acordo com os porta-vozes das unidades hospitalares de North Shore e Auckland, uma das vítimas já teve alta, enquanto as restantes permanecem internadas em estado estável.

À Radio New Zealand, o comandante da área de Waitematā East, o inspetor Stefan Sagar, revelou que não existem provas de que se trate de um ataque com motivação racial.

"Reconhecemos o quanto este incidente foi assustador para as pessoas envolvidas e para a comunidade em geral, e estamos a garantir que existe apoio tanto para as vítimas como para os seus amigos e familiares. O homem acusado por este caso, de nacionalidade chinesa, vai comparecer hoje (terça-feira) no Tribunal Distrital de North Shore e não estamos a procurar mais ninguém relacionado com este incidente", adiantou.