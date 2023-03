A Nova Zelândia quer ter o papel de um ombro amigo onde os seus jovens vão poder chorar e receber conselhos após um término de namoro.

O fim de uma relação não é fácil e pode levar muita gente a momentos de depressão. Sabendo isto, o Governo da Nova Zelândia vai investir quatro milhões numa campanha chamada Love Better, de forma a criar uma “comunidade de recém-separados que ajuda recém-separados”. No fundo, os episódios de cada um dos membros dessa comunidade vai servir de consolo e para relativizar experiências.

Articulada com a Vice, a campanha governamental, lançada na quarta-feira, vai estar em vigor durante três anos e contempla vídeos, podcasts, artigos, entre muitos outros conteúdos em plataformas como o Tiktok e Instagram. Além disso, vai disponibilizar um serviço de atendimento por chamada, mensagens e emails, segundo adianta a Rádio New Zealand.

“Mais de 1.200 jovens disseram-nos que precisam de apoio para lidar com as primeiras experiências de amor e mágoa e as separações foram identificadas como um desafio comum”, disse a ministra adjunta de Desenvolvimento Social e Emprego, Priyanca Radhakrishnan, em comunicado.

A verdade é que, nestes casos, a pessoa tende a entrar numa espécie de estado de luto, por vezes difícil de sair, e por isso é preciso lembrar-lhe que não é o fim do mundo e existem formas de superar.

Aliás, o vídeo promocional da campanha começa mesmo com uma jovem a ganhar coragem para bloquear o parceiro nas suas redes sociais.

A responsável clínica da Youthline, encarregada do sistema de mensagens de texto e email, refere como isso também é saudável. "Parece que a tua única opção depois de terminar um relacionamento, além de odiar a pessoa e cortá-la da tua vida, é não sentir nada", disse. "Por isso é muito fixe mostrar que, na verdade, é normal sentir muitas coisas em resposta ao término e que há formas saudáveis de lidar com isso."

A ideia surgiu depois de um estudo realizado pelo Governo neozelandês, em 2022, ter concluído que para 87% dos jovens entre os 16 e 24 anos terminar a relação foi mais doloroso do que o normal. Outro dado importante foi a confissão de outros terem sido vítimas de violência no namoro. Por essa razão, o programa também espera ajudar jovens a identificar e evitar essas situações e a compreender os seus limites.

Em 2020, a polícia recebeu 9.723 denúncias de violência sexual e cerca de metade das pessoas que denunciaram um crime de violência sexual na Nova Zelândia tinha menos de 18 anos, de acordo com o Ministério da Justiça, diz a CNN EU.