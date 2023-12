Alcochete é a opção recomendada para o novo aeroporto

A Comissão técnica independente vai recomendar Alcochete como a localização para o novo aeroporto de Lisboa, apurou a CNN Portugal. A decisão final cabe agora ao poder político, que há mais meio século se debate com a construção de um novo aeroporto na capital.

Esta é a conclusão da comissão, liderada por Rosário Partidário, que estudou nos últimos meses as nove opções em cima da mesa para a localização do novo aeroporto, nomeadamente Portela + Montijo; Montijo + Portela; Alcochete; Portela + Santarém; Santarém. Entretanto, foram acrescentadas ao estudo as opções Portela + Alcochete, Portela + Pegões, Rio Frio + Poceirão e Pegões.

O relatório aponta vantagens e desvantagens em todas as localizações, mas recomenda o campo de tiro de Alcochete como o espaço para a construção do novo aeroporto de Lisboa.

Cabe agora ao poder político tomar uma decisão final que ponha fim a mais de meio século de debate em torno da construção de um novo aeroporto de Lisboa.

Alcochete foi a opção defendida por Pedro Nuno Santos para a localização do novo aeroporto enquanto ministro das Infraestruturas. Em junho do ano passado, o Ministério das Infraestruturas, então liderado por Pedro Nuno, publicou um despacho que definia o campo de tiro de Alcochete como o terreno para a construção do novo aeroporto de Lisboa, despacho esse que foi revogado horas depois por António Costa, que admitiu ter ficado surpreendido com a decisão.

Mais tarde, o então ministro das Infraestruturas reconheceu que cometeu um erro e garantiu que tinha condições para se manter no cargo.

A decisão será comunicada esta tarde pela própria comissão independente, a quem o Governo incumbiu de analisar cinco hipóteses para a solução aeroportuária de Lisboa (Portela + Montijo; Montijo + Portela; Alcochete; Portela + Santarém; Santarém), mas previa que pudessem ser acrescentadas outras opções.

Após uma primeira fase de receção e análise de outras propostas, foram acrescentadas ao estudo as opções Portela + Alcochete, Portela + Pegões, Rio Frio + Poceirão e Pegões.

A ideia seria avaliar as nove opções em cima da mesa de acordo com cinco fatores críticos de decisão definidos pela CTI, sendo eles a segurança aeronáutica, a acessibilidade e território, a saúde humana e viabilidade ambiental, a conectividade e desenvolvimento económico e o investimento público e modelo de financiamento.

Mediante as pontuações obtidas pelas várias opções em estudo nos diferentes critérios, vertidas no relatório final que deverá ser entregue no final do ano ou no início de janeiro, caberá ao Governo tomar a decisão, que é política e não técnica.

O ex-ministro das Infraestruturas, João Galamba, tinha prometido uma decisão rápida, após a análise do relatório final da CTI, mas, perante a incerteza política devido à demissão do Governo e marcação de eleições antecipadas, esta é uma decisão que deverá ficar para depois de março.