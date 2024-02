Governo aprova despesa para novo hospital de Lisboa

O Governo deu luz verde à despesa para o novo Hospital Oriental de Lisboa. O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira a despesa para se proceder ao "reescalonamento inerente à celebração do contrato de concessão, em regime de parceria público-privada".

Para breve estará agora a assinatura do contrato com a Mota-Engil, empresa que ganhou o concurso público para esta PPP e que terá agora novos valores e prazos para abrir portas. Segundo fonte oficial do Ministério da saúde, esta decisão do Conselho de Ministros “vem atualizar a autorização de realização de despesa de 2017, que ocorreu em fase prévia ao lançamento do concurso”. Isto porque, explica ainda a mesma fonte, “tendo a proposta sido adjudicada, e os procedimentos subsequentes tido lugar”, foi necessária uma resolução do Conselho de Ministros para “atualizar os valores de acordo com a proposta adjudicada” e tendo também “em conta a inclusão do projeto no PRR”.

Inicialmente, quando a verba foi aprovada, a inauguração estava defina para o ano de 2023.

Este estabelecimento irá substituir as seis unidades que integram o centro Hospitalar e Universitário de Lisboa Central: os hospitais de São José, Santa Marta, Santo António dos Capuchos, Dona Estefânia, Curry Cabral e Maternidade Alfredo da Costa. Ainda recentemente a presidente deste centro Hospitalar, Rosa Valente de Matos, adiantou que o novo hospital só deverá estar pronto em 2026 ou 2027.

A unidade de saúde será erguida na freguesia de Marvila e terá uma capacidade de 875 camas, pelo menos, podendo chegar às 1300, segundo o Ministério da Saúde. Irá ocupar mais de 130 mil metros e está previsto que comporte três edifícios que “não deverão passar dos quatro andares à superfície”. Vai ter todas as especialidades que existem hoje em dia nos seis hospitais que integram aquele centro hospitalar, podendo também vir a dedicar-se à área oncológica.