Alerta, este texto celebra "o êxtase libertador e emocionante da nudez na Natureza" (ou seja, celebra um poeta e 20 sítios nudistas)

Dispa-se: 20 das melhores praias de nudismo do mundo

por Joe Yogerst, CNN

Este tem sido um ano marcante para a nudez em todo o mundo.

Berlim anunciou recentemente que as mulheres podem agora fazer topless nas piscinas públicas, enquanto a ilha de Nantucket virou topless em dezembro depois de os habitantes terem votado a favor da "igualdade de género nas praias".

Depois de um hiato de vários anos devido à covid, a campanha "Free the Nipple" ("liberte o mamilo#, numa tradução livre) voltou com desfiles de topless em Nova Iorque, Vancouver, Paris e noutros locais. E a mulher vestida com pouca roupa foi a declaração de moda do dia na Met Gala, na Semana da Moda de Milão, nos BRIT Awards em Londres e noutros eventos afins.

De costas rochosas a areias finas, de baías de grandes cidades a costas isoladas, existem agora centenas de praias onde é legal estar-se à beira-mar com o corpinho ao léu.

"A areia macia e suave, a brisa quente do oceano, as ondas suaves do mar e muitos outros naturistas fazem uma óptima praia sem roupa", diz Nicky Hoffman, da The Naturist Society, que é também editora-chefe da revista Nude & Natural e coautora de "The World's Best Nude Beaches & Resorts".

Embora os destinos de praia sem roupa possam parecer uma invenção moderna, a ideia é, na verdade, bastante antiga - trata-se de uma herança da prudente era vitoriana.

Durante a década de 1880, o poeta americano Walt Whitman exaltou as virtudes do "banho de ar adâmico" - as suas caminhadas e banhos nus ao longo de Timber Creek em Nova Jérsia, escrevendo sobre "o êxtase libertador e emocionante da nudez na Natureza".

Canalizando essa mesma vibração, o movimento naturista arrancou na Europa e na América do Norte durante a primeira metade do século XX, com parques urbanos, parques de campismo e praias criadas para aqueles que queriam experimentar a natureza no seu estado mais natural.

Uma das consequências social e sexualmente liberais dos anos 60 foi um movimento de "praia livre", que assistiu à proliferação de praias de nudismo em todo o mundo.

E a sua popularidade continua até hoje, com mais e mais a aparecerem todos os anos. Aqui estão 20 das melhores praias de nudismo do mundo:

Playa Naturista Chihuahua, Uruguai

Avenida Las Amarras, 20003 Chihuahua

Localizada a cerca de 30 minutos de carro de Punta del Este, a praia de nudismo mais conhecida do Uruguai tem vista para a Baía de Portezuelo, na costa atlântica.

As dunas fotogénicas e as temperaturas da água que atingem 25 graus Celsius ou mais, mesmo no inverno do hemisfério sul, contribuem para o fascínio da praia.

Depois de décadas como um refúgio não oficial para nudistas, Chihuahua finalmente obteve esta classificação legal em 2000.

Desde então, as comodidades expandiram-se para incluir o Hotel El Refugio Nudista Naturista, uma estância de férias opcional.

Praia de nudismo de Nida, Lituânia

Nidos-Smiltynės pl., Nida

O frio do Mar Báltico pode não parecer o lugar mais óbvio para se dar um mergulho pelado. Mas esta linda praia no longo e arenoso Curonian Spit oferece um dos locais mais pitorescos da Europa para se tirar a roupa.

Com as suas dunas cobertas de flores silvestres (entre as mais altas da Europa) e a floresta costeira, a praia foi o foco de uma colónia de artistas do século XIX que atraiu muitos dos principais pintores, poetas e escritores da época.

Se caminhar o suficiente para sul ao longo do areal acabará por chegar a uma vedação que marca a fronteira entre a Lituânia e a Rússia.

Praia de Little Palm, Waiheke, Nova Zelândia

Miro Road, Waiheke Island 1081

Embora seja tecnicamente legal andar nu em qualquer praia da Nova Zelândia, amante da liberdade pessoal, os naturistas do país tendem a reunir-se em locais bem conhecidos, como Little Palm Beach, na ilha de Waiheke.

Para chegar à praia isolada é necessário fazer uma viagem de ferry de 40 a 60 minutos a partir de Auckland, apanhar um táxi ou uma boleia até à costa norte da ilha e depois fazer uma pequena caminhada pela encosta.

Pode terminar sua aventura nas muitas vinícolas, restaurantes e galerias de arte de Waiheke.

Praia de Nugal, Croácia

21300 Makarska

Ladeada por penhascos íngremes e sombreada por pinheiros, esta praia remota no continente em frente à ilha de Brač é alcançada através de um caminho estreito que parece ter sido feito para cabras e não para pessoas que procuram uma fuga sem roupas no Adriático.

Não se esqueça de trazer uma toalha grossa ou mesmo uma cadeira de praia - como em muitas praias croatas, a superfície é de seixos e não de areia.

Nugal fica a cerca de meia hora a pé da cidade mais próxima, embora também possa ser alcançada por barco ou caiaque marítimo a partir de Makarska ou Tučepi.

Praia de Moshup, Martha's Vineyard, Massachusetts, EUA

71 Moshup Trail, Aquinnah, MA 02535

Localizada logo abaixo do antigo Farol de Gay Head (construído em 1799), fica sob penhascos de arenito cor de ferrugem que foram declarados Monumento Natural Nacional em 1966.

Moshup está aberta gratuitamente a qualquer pessoa que se queira despir, ao contrário de Lucy Vincent, a praia de nudismo privada da ilha.

Black's Beach, La Jolla, Califórnia, EUA

Torrey Pines Scenic Drive, San Diego, CA 92037

Situada sob os penhascos de 100 metros de altura de Torrey Pines, Blacks tem sido o lugar favorito do Golden State para se bronzear por mais de 50 anos e já foi a única praia de nudismo legal em todos os Estados Unidos.

Longa, larga e abençoada com ótimas ondas, a praia é alcançada pela trilha Ho Chi Minh em ziguezague a partir do Torrey Pines Gliderport, no topo do penhasco, perto da Universidade da Califórnia, em San Diego.



Praia de Lady Bay, Sydney, Austrália

Watson's Bay, Sydney

FOTO Evelyn Proimos/Flickr

A praia de Lady Bay foi legalizada pela primeira vez em 1976.

Embora às vezes pareça que quase todas as praias da Austrália são opcionais para nudismo, existem várias praias oficiais de nudismo, como a Lady Bay (também conhecida como Lady Jane Beach).

Empoleirada no South Head of Sydney Harbour, é pequena e estreita mas incrivelmente isolada para uma localização tão grande na cidade.

As saliências rochosas ao redor de South Head também são usadas para banhos de sol sem roupa.

Buhne 16, Sylt, Alemanha

Listlandstr 133b, 25980 Kampen (Sylt); +49 4651 4996

"Sorrir e desnudar-se" pode muito bem ser o lema dos nudistas nesta ilha do Mar do Norte, onde a temperatura média da água no Verão é de uns frescos 17ºC.

Tecnicamente, todas as praias de Sylt são opcionais para nudismo, mas Buhne 16 foi a primeira e continua a ser o principal local para banhos de sol sem roupa ao longo da costa alemã.

É um local onde os banhistas podem descontrair nas famosas cadeiras de praia de vime às riscas azuis e brancas ou deixar-se levar pelas festas de Verão na praia.

Wreck Beach, Vancouver, Canadá

Colúmbia Britânica; +604 224 5739

Anunciada como uma das mais longas praias de nudismo do mundo, com 7,8 quilómetros de comprimento, Wreck Beach é na verdade uma série de cordões de areia, planícies de seixos e afloramentos rochosos que envolvem a extremidade de Point Grey.

Com a Universidade da Colúmbia Britânica do outro lado da rua, um fluxo constante de estudantes e professores tem-se despido nesta praia desde o início da década de 1970, quando se tornou popular.

Árvores sempre verdes ao longo da costa e picos cobertos de neve do outro lado da água complementam o ambiente canadiano.

Praia Vermelha, Creta, Grécia

Matala, Creta 702 00

Esta costa isolada no lado sul de Creta é um local de eleição para banhos de sol sem roupa na Grécia.

Baptizada com o nome da sua areia de cor ocre e das suas falésias, a Praia Vermelha (ou Kokkini Ammos) pode ser alcançada através de uma caminhada de 20 minutos a partir de Matala ou de uma curta viagem de barco a partir da marginal da aldeia.

Projetada pelos hippies europeus durante a década de 1960, a praia oferece aluguer de cadeiras e chapéus-de-sol e alberga um pequeno e divertido bar chamado Yiannis, conhecido pelos seus mojitos.

Nota: as misteriosas gravuras rupestres no final da praia são uma criação moderna e não são, definitivamente, relíquias minóicas antigas.

Anse de Grande Saline, São Bartolomeu

Caraíbas

Embora as Caraíbas possam estar cheias de praias maravilhosas e descontraídas, esta praia selvagem de areia branca na parte de trás de São Bartolomeu é um dos poucos locais nas ilhas onde a nudez pública é tolerada (embora apanhar sol nu seja tecnicamente proibido em São Bartolomeu).

Anse de Grande Saline (ou Saline Beach) é outra praia autossuficiente. Os visitantes têm de trazer consigo tudo o que precisam para um dia na praia, especialmente protector solar, uma vez que não há sombra.

O L'Esprit, um excelente restaurante francês, fica a uma curta distância a pé da Grand Saline e vale bem a pena uma visita. Certifique-se apenas de que veste as suas roupas antes de ir para lá.

Platja des Cavallet, Ibiza, Espanha

07818, Ilhas Baleares, Espanha

Situada entre o azul profundo do Mediterrâneo e as salinas multicoloridas perto do ponto mais a sul de Ibiza, a praia de nudismo oficial Es Cavallet está dividida em várias secções diferentes, incluindo uma secção de festas de clubes de praia, uma secção gay e uma secção intermédia mais isolada, onde se encontra a multidão sem roupa.

No entanto, os banhistas nus não são os únicos seres que frequentam esta zona. Aquelas coisas cor-de-rosa brilhantes que verá a passear ao fundo não são turistas queimados pelo sol mas sim flamingos que gostam de se juntar nas salinas pouco profundas.

Little Beach, Maui, Havai, EUA

Makena State Park, Makena Rd, Kihei, HI 96753

FOTO Shutterstock

Ladeada por antigos fluxos de lava e apoiada por um cone de cinzas vulcânicas, Little Beach seria superfixe mesmo que não se pudesse tirar a roupa.

Parte do Makena State Park, na costa sudeste da ilha, tem vista para um santuário marinho nacional conhecido pelas suas tartarugas marinhas, pelos golfinhos, pelas baleias e pelos peixes tropicais.

As árvores retorcidas atrás da areia proporcionam um pouco de sombra e a enseada é bem protegida para nadar.

Além disso, um círculo de tambores e dançarinos de fogo entretêm a multidão durante o pôr-do-sol de domingo.

Praia de Cap d'Agde, França

Cap d'Agde Naturist Village, Rond-Point du Bagnas, 34300 Agde, França; +33 4 67 26 00 26

FOTO Shutterstock

Por vezes chamada "Cidade Nua", a Aldeia Naturista de Cap d'Agde é a maior estância balnear do mundo em que a roupa é opcional, atraindo cerca de 40.000 visitantes em qualquer dia da época alta.

Os visitantes são livres de estar nus onde quiserem - restaurantes e lojas, correios ou bancos, a navegar no seu barco ou a descansar na longa praia pública (onde a nudez é obrigatória, mesmo para quem não está alojado na estância).

Os não residentes podem pernoitar no hotel naturista, no parque de campismo ou em unidades de aluguer.

Praia de Mpenjati, KwaZulu-Natal, África do Sul

Reserva Natural de Mpenjati, Palm Beach, Port Edward

FOTO Rajesh Jantilal/AFP/Getty Images

A única praia de nudismo oficial da África do Sul - e talvez o único areal legal onde a roupa não é obrigatória em todo o continente africano - está localizada na Reserva Natural de Mpenjati, a sul de Durban.

O seu estatuto legal foi alcançado em 2014 mas com uma lista de proibições, incluindo a proibição de olhar fixamente, de fotografar, de ter comportamentos sugestivos, etc.

O clero local e outros continuam a organizar protestos (legais e outros) contra a legalização.

Playa Zipolite, Oaxaca, México

San Pedro Pochutla

FOTO Shutterstock

Viva as suas fantasias de "Y Tu Mamá También" na praia onde muitas das cenas do sensual filme mexicano de 2001, protagonizado por Gael García Bernal, foram filmadas.

Pioneira dos hippies mexicanos e americanos durante a década de 1960, a praia estende-se por cerca de dois quilómetros, com falésias rochosas em cada extremidade, e é famosa por ser uma praia onde se assume que a roupa é opcional (embora não tenha esse estatuto legalizado).

Enquanto a praia principal está rodeada de hotéis baratos e cafés, um pequeno pedaço de areia no extremo leste, chamado "Playa del Amor", oferece muito mais privacidade.

Metsoke Dragot, Israel

Rodovia 90, Mar Morto

Flutue nu nas águas salgadas quentes e espalhe todo o seu corpo nu com lama negra, infundida com minerais, nesta praia rochosa na costa ocidental do Mar Morto.

Talvez o único local no Médio Oriente onde é tolerado qualquer tipo de nudez pública, Metsoke Dragot fica a cerca de uma hora de carro de Jerusalém e requer uma curta mas acidentada viagem por uma estrada de terra batida para chegar à costa.

O campismo primitivo é permitido ao longo da costa. O único hotel e bar nas proximidades é o Metzoke Dragot Travelers Village, no topo da falésia.

Praia Massarandupió, Bahia, Brasil

FOTO Fred Schinke/Flickr

Os biquínis de fio dental em Copacabana podem expor muita pele brasileira, mas não tanto quanto esta praia naturista no litoral da Bahia.

A duas horas de carro a norte de Salvador, a praia de nudismo fica a cerca de um quilómetro a pé do parque de estacionamento ao longo da costa ladeada por coqueiros, dunas ondulantes e ondas muito surfáveis.

Spiaggia di Guvano, Vernazza, Itália

19018 Vernazza

FOTO Shutterstock

Localizada na deslumbrante Cinque Terre, esta praia de nudismo italiana de primeira linha parece saída de um filme (pense em "Swept Away" - a versão de 1974 dirigida por Lina Wertmüller).

A acrescentar à mística da praia está o facto de só se poder chegar a ela através de um velho túnel ferroviário abandonado (traga uma lanterna) num caminho que parte da aldeia de Corniglia.

Guvano é totalmente primitiva, sem qualquer tipo de instalações, por isso tenha isso em conta quando planear a sua visita.

A praia também é de calhau e não de areia, mas a água é límpida, limpa e maravilhosa.

Haulover Beach Park, Miami, Flórida, EUA

10800 Collins Ave, Miami Beach, FL 33154; +(305) 944-3040

A praia pública de nudismo mais popular dos Estados Unidos, Haulover, atrai mais de 1,3 milhões de pessoas para as suas areias brancas e águas mornas todos os anos.

A parte que permite nudez, marcada em cada extremidade por cercas, oferece cadeiras de praia e guarda-sóis de aluguer, bem como salva-vidas.

Dado o clima do sul da Flórida, geralmente há alguém na praia em qualquer dia.

Mas as maiores multidões reúnem-se durante a National Nude Recreation Week, em julho, e em qualquer altura em que Haulover tente estabelecer um novo recorde mundial do Guinness de mergulho sem roupa.