Nuno Afonso, membro fundador do Chega, anunciou esta segunda-feira que se desfiliou do partido. Num comunicado a que a CNN Portugal teve acesso, o vereador da Câmara de Sintra informa que enviou ao partido e a André Ventura uma carta onde comunicava a sua "desfiliação com efeitos imediatos".

A missiva é assinada por "Nuno Afonso (fundador do partido Chega)".

O vereador sintrense revela ainda que já informou o executivo da Câmara Municipal de Sintra e o presidente da Assembleia Municipal de Sintra "do fim deste vínculo" assim como da "intenção de exercer o mandato como vereador independente".

O comunicado surge depois de, em entrevista ao Observador, o militante ter dito que foram ultrapassadas as “linhas vermelhas” que o obrigam a abandonar o partido.

“Com todas as linhas vermelhas e a postura que o partido tem tido dentro da própria Assembleia da República, com deputados a agredirem deputados do próprio partido, com deputados a encostarem a cabeça a deputados de outros partidos, a ofenderem deputados de outros partidos, supostamente a agredirem militantes do próprio partido… são as linhas vermelhas que acho que qualquer pessoa com bom senso tem de traçar.”

Dizendo mesmo sentir-se "atraiçoado" depois de ter ajudado a formar o Chega, Nuno Afonso afirmou ainda que teve esperança que a Convenção de Santarém pudesse “salvar o partido", mas que viu essa esperança desvanecer depois da "falta de democracia interna na eleição dos delegados".