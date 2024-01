Há combinações de ingredientes poderosas para limpar o nosso intestino? Livre-se aqui das suas dúvidas (e não só)

Bebidas vegetais são mesmo uma boa alternativa ao leite? Quais as melhores e as piores? Substitua aqui as dúvidas por certezas

Já todos tivemos aqueles dias em que desejamos muito livrar-nos do que está a mais no nosso intestino. Mas depois não há forma de o conseguir. Com o instestino a funcionar de forma errada, o mal-estar instala-se.

Logo a seguir surgem as sugestões de familiares e amigos para “comer isto”, “comer aquilo”, “experimentar aqueloutro”. Mas nem sempre a dica caseira resulta. Daí que tenhamos três nutricionistas prontas a ajudar: Lia Faria, Mariana Cortes e Bárbara Plácido.

Três combinações poderosas

Embora existam vários alimentos que contribuam para o bom funcionamento intestinal, há combinações que são mais efetivas neste propósito: iogurte com linhaça, farelo de aveia e kiwi, couve e papaia.

“O iogurte é rico em probióticos que ajudam a equilibrar a flora intestinal e a linhaça é rica em fibra insolúvel que contribui para o aumento do bolo fecal, facilitando a evacuação”, começa por apontar Lia Faria.

Já a segunda combinação “pode ser usada para preparar, por exemplo, papas de aveia”. Porque o “kiwi é rico em fibras solúveis que ajudam a aumentar o teor de água a nível intestinal”.

E agora a explicação de Lia Faria para um par que pode parecer estranho. Experimente num batido. “Além de rica em fibra, a papaia possui a enzima papaína que facilita a digestão e a couve é rica em magnésio, contendo fibra insolúvel que contribui para a hidratação das fezes”.

(Pexels)

Fórmulas eficaz: fibras + água

Se prestou atenção aos pares acima, reparei que há dois elementos que se repetem: fibras e hidratação. É tão simples como isso.

“A combinação que mais contribui para a limpeza do intestino são as fibras em conjunto com uma boa ingestão de água. Isto porque, a água é essencial para que as fibras consigam cumprir a sua função benéfica”, sintetiza Mariana Cortes.

Entre os alimentos mais ricos em fibras, aponta a nutricionista, estão a aveia, a cevada, verduras, leguminosas, maçãs, citrinos, vegetais de folha verde, cereais integrais e farelo de trigo.

Se for juntando alguns deles, sem se esquecer da água, é provável que o seu intestino passe a trabalhar de uma forma mais efetiva. “Recomenda-se a ingestão diária de pelo menos 25gramas por dia de fibra para que exista ação benéfica”, completa Mariana Cortes.

Sem milagres

Se o seu intestino preguiçoso lhe dá muitas chatices, saiba que mesmo estas dicas das nutricionistas não fazem milagres. Em nutrição, nunca há milagres.

“Cada organismo reage de forma individual a determinado tipo de alimentação. E, por esta razão, não é possível afirma que existem alimentos específicos que possam ser ‘poderosos’ na limpeza do nosso intestino”, começa por dizer a nutricionista Bárbara Plácido.

Há, sim, estratégias. Como aumentar o consumo de alimentos ricos em fibras ou “o consumo de alimentos fermentados como o iogurte, o kefir ou o chucrute, que contribuem para uma melhor regulação do trânsito intestinal”, aponta. Sempre “sem esquecer” a hidratação.