Há alimentos que ajudam a combater rugas e celulite? Estique aqui as suas certezas

É o receio de milhões e milhões em todo o mundo: envelhecer. O nosso corpo, outrora esticadinho por natureza, começa a ceder. E logo surgem, por todo o lado, fórmulas mágicas para retardar os efeitos da passagem do tempo. “Evite as rugas, elimine a celulite”, gritam-lhe de todos os lados. Mas sabia que aquilo que leva à boca também faz a diferença?

Chamámos Magda Roma, nutricionista da Clínica REDELAB Saúde, e Sofia Carvalho, cirurgiã plástica e estética da Clínica Lisbon Plastic Surgery para nos ajudar a responder a esta questão aparentemente simples: há alimentos que ajudam a combater rugas e celulite? E a resposta é: sim, há.

A começar pela água. “Manter o corpo sempre hidratado é uma das formas mais eficazes de atrasar o envelhecimento, melhorar a elasticidade da pele e prevenir o aparecimento de celulite. Sendo a celulite e o próprio envelhecimento um processo inflamatório oxidativo, todos os alimentos anti-inflamatórios e antioxidantes ajudam a prevenir seja a celulite, seja o aparecimento de rugas”, resume Sofia Carvalho.

Então aqui vai a lista de compras que, segundo as especialistas, vai ajudá-lo nesta tarefa que muitos dizem ser inglória. Há que consumir alimentos antioxidantes como frutos vermelhos, chá verde ou frutos secos. Depois junte alimentos ricos em gorduras ómega-3: azeite, peixes gordos como salmão e atum, sementes de linhaça e chia. Não se esqueça dos frutos ricos em vitamina C como o limão ou a laranja. Complemente com alimentos efeitos anti-inflamatórios como o gengibre e a curcuma. E acompanhe com bebidas diuréticas como infusão de dente-leão, infusão de barba de milho e infusão de cavalinha.

Concretamente para a prevenção do surgimento de rugas, Magda Roma aponta ainda as frutas e vegetais ricos em vitaminas A, C e E como o abacate, a cenoura, a papaia, os espinafres ou os brócolos.

Antes de ir a correr para o supermercado comprar estes produtos, talvez seja melhor consultar um especialista, porque existem alimentos ou bebidas que não são indicados para determinados quadros clínicos.

Contudo, se há alimentos que deve integrar na sua vida, há outros que deve reduzir o mais possível. “Os alimentos processados com aditivos químicos causam inflamação e stress oxidativo às células”, diz Sofia Carvalho. E, logo, aceleram o envelhecimento da pele.

São dicas que servem para muitas outras preocupações: diminua o sal, as gorduras saturadas, os açúcares, o álcool, bem como os produtos de charcutaria, fritos e refinados.

(Getty Images)

Ajudam a prevenir? Ou só a corrigir o que já existe?

“Desengane-se se acha que o único fator que pode influenciar e agravar o grau da celulite é a gordura. Há outros fatores como questões hormonais, questões circulatórias, pré-disposição genética, o estilo de vida e a idade”, adverte Magda Roma.

A nutricionista explica que os alimentos que ajudam a prevenir o surgimento de celulite ou rugas também contribuem, caso elas já existam, para travar a sua evolução para estados mais avançados. Resumo: se adotar hábitos mais saudáveis, pior do que está não fica.

“Quando falamos de celulite, os alimentos que combatem a inflamação têm um efeito preventivo e curativo para graus menos avançados. A melhoria da celulite é mais visível se complementarmos uma alimentação rica em nutrientes anti-inflamatórios com exercício físico. Graus mais avançados de celulite exigem normalmente tratamentos médicos. No que se refere a rugas, o efeito é apenas preventivo, uma vez que depois de instaladas exigem tratamento médico”, complementa Sofia Carvalho.

(Pexels)

Qual a melhor forma de lidar com estes sinais do tempo?

Lá diz o ditado que mais vale prevenir do que remediar. Mas, quando é mesmo hora de remediar, existem soluções. A celulite pode ser avaliada por vários graus, de 1 a 4, sendo o último grau o pior e muitas vezes só resolvido cirurgicamente. Então, como lidar com ela?

“Não há milagres, mas há comportamentos que melhoram significativamente o aspeto da situação clínica, tal como os alimentos mencionados, pratica de exercício físico, aumento do aporte de água, se possível a realização de drenagem linfática manual com profissional acreditado para a massagem. Em caso de haver questões circulatórias associadas, procurar um medico de especialidade vascular para resolver as questões circulatórias, algo que irá auxiliar igualmente na melhoria da qualidade de vida da pessoa”, descreve Magda Roma.

Já Sofia Carvalho refere que, nos últimos anos, passaram a existir tratamentos “realmente eficazes” para tratar a celulite, uma “alteração estética que atinge 80% das mulheres”.

“Para graus mais baixos o tratamento DeepSlim, totalmente não invasivo e indolor permite em três ou quatro sessões tratar a celulite”, que trabalha com ultrassons de baixa frequência para um efeito anti-inflamatório.

“Em graus mais avançados está indicado outro procedimento, Lipolaser4k, que numa única sessão permite tratar a celulite e o excesso de gordura associado. É uma técnica também ela inovadora que usa uma fibra ótica de laser da espessura de um fio de cabelo que conduz a energia laser ao tecido subcutâneo, onde se encontra a gordura acumulada e os septos conjuntivos da celulite que dão o aspeto casca de laranja”, completa.

Já para as rugas, aponta, as técnicas “mais eficazes e menos invasivas” são a toxina botulínica para rugas de expressão e o ácido hialurónico para rugas estáticas. Usar proteção solar 50+ é outro cuidado diário e simples que poderá fazer a diferença, conclui.