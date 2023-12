Quais são os alimentos que nos provocam mais gases? Devo evitá-los? Solte aqui as suas dúvidas

Batatas ficam menos calóricas no dia seguinte a terem sido cozinhadas? Esfrie aqui as suas dúvidas

Já sentiu aquela vontade de soltar um gás – sim, esse mesmo – no contexto mais improvável? E pensou: porque fui comer aquilo? É mesmo verdade, há alimentos que mexem mais connosco a esse nível.

Talvez o feijão seja o que tem a pior fama. Mas aqui vai uma lista, feita com a ajuda de nutricionistas, para que a sua presença na reunião de família não tenha sempre um cheiro indesejado: cebola, alho, grão, ervilhas, couves, pistácios, cajus, laticínios, maçã, mel, abacate, pastilhas elásticas, rebuçados, bebidas com gás como refrigerantes ou cervejas.

“De um modo geral, um indivíduo saudável que não tenha qualquer patologia gastrointestinal associada, não tem necessidade de evitar estes alimentos”, assegura Joana Bernardo, nutricionista da Fisiogaspar.

Mas, se houver algum distúrbio gastrointestinal, como a Síndrome do Intestino Irritável, “com presença de cólicas, gases, entre outros sintomas, poderá ser necessária a exclusão de determinados alimentos”.

Para fazê-lo, deve consultar um nutricionista, para evitar ficar com carências nutricionais. Ou mesmo para encontrar equivalentes: por exemplo, substituir o leite de vaca por versões sem lactose pode ajudar.

Feijão é um dos ingredientes com pior "fama" (Pexels)

Segundo Beatriz Vieira, nutricionista do Hospital Lusíadas Amadora, “a flatulência pode ter várias causas, incluindo patologias do trato digestivo ou intestinal. Pode também estar relacionada com o estilo de vida: por exemplo, a nossa mastigação influencia a entrada de ar para o intestino”.

“Em indivíduos com Síndrome do Intestino Irritável, existe um conjunto de alimentos que fermentam no intestino e que podem causar sintomas como distensão e dor abdominal, alterações do trânsito gastrointestinal e flatulência. Estes alimentos têm na sua constituição hidratos de carbono fermentáveis de cadeia curta - conhecidos por FODMAPs (oligossacáridos, dissacáridos, monossacáridos e polióis fermentáveis)”, contextualiza.

As especialistas reforçam que o mesmo alimento pode provocar flatulência em algumas pessoas e não noutras. Por isso, para mal dos narizes dos outros, não há nada como ir testando. E, quando se aperceber que algum ingrediente mexe muito consigo, ao ponto de causar desconforto, não há nada como procurar ajuda especializada.