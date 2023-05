Quão promissores são os novos medicamentos para tratar a obesidade e quem os deve - e não deve - tomar? A nossa analista médica explica

A empresa farmacêutica Eli Lilly anunciou na semana passada que um medicamento desenvolvido para tratar a diabetes, o tirzepatide, também alcançou um efeito substancial na redução do peso.

Entre mais de 900 adultos com obesidade e diabetes que participaram num estudo, o tirzepatide não só controlou o açúcar no sangue como também ajudou os que tomaram a dose mais elevada a perder uma média de 15,4 quilos, o que corresponde a cerca de 16% do seu peso inicial, de acordo com um comunicado de imprensa da empresa. Os participantes tomaram o medicamento durante um ano e cinco meses.

A Eli Lilly planeia solicitar a aprovação do regulador norte-americano, a Food and Drug Administration dos EUA, para comercializar o tirzepatide para o tratamento da obesidade.

Outra empresa farmacêutica, a Novo Nordisk, fabrica o medicamento semaglutido, que a FDA já aprovou para o tratamento da diabetes sob a marca Ozempic e para o tratamento da obesidade sob a marca Wegovy. Celebridades afirmaram usá-lo como uma ferramenta de perda de peso, e seu uso generalizado provocou escassez de medicamentos.

Como é que o semaglutido e o tirzepatide funcionam exactamente? Até que ponto são promissores no tratamento da obesidade? Quais são os efeitos secundários? Quem é elegível? E se alguém quiser perder alguns quilos para um casamento ou evento - deve tomá-los?

Para nos ajudar com estas questões, falei com a analista médica da CNN, Leana Wen. Wen é médica de urgência e professora de política e gestão da saúde na Escola de Saúde Pública do Milken Institute da Universidade George Washington, NOS eua. Anteriormente, foi comissária de saúde de Baltimore.

CNN: Pode explicar como funcionam medicamentos como a tirzepatide e o semaglutido?

Leana Wen: Estes dois medicamentos injectáveis foram inicialmente desenvolvidos para tratar a diabetes tipo 2. No processo de realização de ensaios clínicos, a investigação também descobriu que têm um efeito substancial na perda de peso.

O semaglutido imita uma hormona digestiva chamada proteína-1 semelhante ao glucagon, ou GLP-1, que é libertada pelos intestinos quando comemos. Esta hormona promove a produção de insulina, que incentiva as células a absorver a glucose e, por conseguinte, a reduzir os níveis de glucose no sangue. O GLP-1 também retarda o esvaziamento gástrico e prolonga a sensação de saciedade. Além disso, suprime o apetite, fazendo com que as pessoas queiram comer menos e induzindo a perda de peso.

A tirzepatide mimetiza o GLP-1, bem como outra hormona libertada pelo intestino para estimular a produção de insulina, o polipeptídeo insulinotrópico dependente da glucose (GIP). Embora o GIP não esteja tão bem estudado como o GLP-1, parece ter um efeito semelhante a este. A tirzepatide tem este efeito duplo no GLP-1 e no GIP, enquanto o semaglutido tem como alvo apenas o GLP-1. É importante notar que não dispomos de resultados de estudos que comparem estes dois medicamentos lado a lado.

CNN: Quão prometedores são estes medicamentos para o tratamento da obesidade?

Wen: Dos dois medicamentos, o semaglutido é o que está mais bem estudado. Um estudo de 2022, publicado no JAMA Network Open, descobriu que a perda de peso média dos participantes do estudo após tomá-lo por três meses foi de 6,7 kg, ou uma redução do peso corporal de 5,9%. Após seis meses, foi de 12,3 kg, ou 10,9%.

Um outro estudo, publicado no The New England Journal of Medicine, revelou uma perda média de peso corporal de 14,9% desde o início até mais de um ano depois no grupo do semaglutido, em comparação com 2,4% no grupo do placebo.

De acordo com o comunicado de imprensa da Eli Lilly, parece que a empresa também alcançou uma taxa muito elevada de perda de peso. Para os que tomaram a dose mais elevada de tirzepatide, os doentes perderam uma média de 15,6 quilogramas, o que equivaleu a uma redução de 15,7% do peso corporal, ao longo de um ano de tratamento. Estes resultados ainda não foram publicados numa publicação com revisão por pares, mas se se mantiverem, serão também resultados excelentes.

LEIA TAMBÉM

Como é que os medicamentos para a diabetes podem ajudar no combate à obesidade

Penso que a chave a enfatizar é que a obesidade é uma condição médica crónica que aumenta o risco de desenvolver muitas outras doenças, incluindo doenças cardíacas, diabetes, colesterol elevado e muitas formas de cancro. Os doentes com obesidade também apresentam taxas mais elevadas de apneia do sono, artrite, dores de costas e depressão, e correm um risco mais elevado de mortalidade precoce. É realmente importante tratar a obesidade como a doença que é - e dispor de medicamentos eficazes para o fazer é crucial.

CNN: Quais são os efeitos secundários a que as pessoas devem estar atentas?

Wen: Praticamente todos os medicamentos e terapias têm efeitos secundários. Estes não são diferentes.

Os efeitos secundários mais comuns são os desconfortos gastrointestinais, como náuseas, diarreia, vómitos e obstipação. Os medicamentos têm sido associados, em casos raros, a pancreatite e problemas de vesícula biliar, e alguns doentes podem apresentar níveis baixos de açúcar no sangue enquanto os tomam. Alguns estudos em animais associaram-nos a tumores da tiróide - e, embora tal não tenha sido observado em seres humanos, os doentes são desaconselhados a utilizar qualquer um destes medicamentos se eles ou os seus familiares tiverem tido um tipo de cancro da tiróide conhecido como carcinoma medular da tiróide.

Além disso, estes medicamentos são injectáveis. Como tal, também pode haver dor, inchaço e vermelhidão no local da injecção. E como estes medicamentos são relativamente recentes, os efeitos a longo prazo não são conhecidos e também não se sabe durante quanto tempo as pessoas devem continuar a tomá-los.

Curiosamente, muitos doentes voltaram a ganhar peso pouco depois de terem parado.

LEIA TAMBÉM

O que é o semaglutido?

CNN: Quem é elegível para os tomar?

Wen: O semaglutido é comercializado sob a marca Ozempic para o tratamento da diabetes e de Wegovy para o tratamento da obesidade. No caso do Ozempic, está aprovado apenas para o tratamento da diabetes de tipo 2. No caso do Wegovy, os doentes são elegíveis se tiverem um índice de massa corporal, ou IMC, igual ou superior a 27. O medicamento deve ser utilizado em conjunto com modificações do estilo de vida, incluindo o aumento da actividade física e a melhoria da dieta.

Estes não são medicamentos para serem usados por vaidade. Uma pessoa que esteja a tentar perder alguns quilos para um casamento não os deve tomar".

A tirzepatide, também conhecida pela marca Mounjaro, só é aprovada pela FDA para tratar a diabetes tipo 2. No entanto, tal como outros medicamentos sujeitos a receita médica, [nos EUA] pode ser prescrito pelos médicos para o que se designa por uso não autorizado. Alguns médicos prescrevem o Mounjaro e o Ozempic para o tratamento da obesidade, apesar de não serem aprovados pela FDA para esse efeito.

CNN: Quem é que não deve tomar estes medicamentos? E se alguém quiser perder alguns quilos para um casamento ou evento - deve tomá-los?

Wen: Bem, acabou de descrever o tipo de pessoa que não deve tomar estes medicamentos. A diabetes tipo 2 e a obesidade são problemas de saúde graves. Estes medicamentos devem ser reservados para pessoas com estas doenças.

Não são medicamentos para serem tomados por pessoas não diabéticas que não sofrem de obesidade. Além disso, as pessoas consideradas com excesso de peso ou obesidade com base no IMC podem não precisar destes medicamentos. Em geral, tal como acontece com outras doenças crónicas como a hipertensão e a diabetes, as pessoas devem começar por tentar modificar o seu estilo de vida. Só se essas modificações não funcionarem é que se deve considerar a hipótese de tomar medicamentos, em consulta com o médico, e, mesmo assim, as mudanças no estilo de vida devem continuar.

Quero sublinhar que estes não são medicamentos para serem usados por vaidade. Uma pessoa que esteja a tentar perder alguns quilos para um casamento ou evento não os deve tomar, por várias razões. Em primeiro lugar, é muito provável que, quando a pessoa deixar de tomar o medicamento, o peso volte imediatamente. Em segundo lugar, existem formas melhores de perder peso e, mais importante, de manter uma boa saúde. Em terceiro lugar, não é esse o objectivo do medicamento. Dada a escassez de medicamentos que se verificou, uma pessoa que os tome para este tipo de utilização a curto prazo pode estar a retirá-los a doentes que realmente precisam deles para as suas doenças.