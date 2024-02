Venda de medicamentos para tratar obesidade duplicou em quatro anos apesar do preço

A obesidade pode afetar a capacidade do cérebro de reconhecer a sensação de saciedade

A venda de medicamentos para tratar a obesidade praticamente duplicou em quatro anos apesar do preço, avança o Jornal de Notícias que cita dados da Associação Nacional de Farmácias.

De acordo com os dados, no ano passado foram vendidas mais de 82.500 embalagens de produtos aprovados pelo Infarmed para o tratamento da obesidade, representando um aumento de 80% quando comparado com os números de 2019.

Apesar da falta de comparticipação dificultar o acesso, segundo o presidente da Sociedade Portuguesa para o Estudo da Obesidade o aumento da compra dos medicamentos mostra que quer os utentes e profissionais de saúde estão a olhar para a doença de outra forma e a procurar novas formas de tratamento.

O preço dos medicamentos varia entre os 80 e os 240 euros.