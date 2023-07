Morreu CoCo Lee, cantora que deu voz a Mulan

CoCo Lee, cantora e atriz nascida em Hong Kong, morreu esta quarta-feira, aos 48 anos, anunciou a família nas redes sociais. A artista deu voz à heroína da Disney "Mulan", na versão em mandarim do filme de 1998, e interpretou "A love before time", da banda sonora do filme "O Tigre e o Dragão", tema que foi nomeado para melhor canção original nos Óscares de 2001.

Segundo a Warner Music China, CoCo Lee foi a primeira cantora sino-americana a atuar na conceituada cerimónia.

As irmãs Carol e Nancy Lee revelaram que CoCo sofria de depressão "há alguns anos".

Carol e Nancy recordaram ainda que este ano marcava o 30.º aniversário da sua carreira como cantora e lembraram o sucesso alcançado por CoCo Lee. "Estamos orgulhosas", apontaram, lembrando que a artista trabalhou para "abrir um novo mundo para os cantores chineses no cenário musical internacional".

A família pediu privacidade, neste momento de luto.