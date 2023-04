“Deixará sempre legado, a obra dele sobrevive a ele”. Manuel Moura dos Santos, crítico musical e manager de vários artistas nacionais, é fã assumido de Ryuichi Sakamoto, maestro que faleceu no passado dia 28. “É com muita tristeza” que nos fala do artista que não hesita em classificar como “extraordinário”.

“Têm desaparecido grandes músicos. Há pouco tempo foi David Crosby”, lamenta. Mas Manuel Moura dos Santos sabe que a obra permanecerá, assim como a de Sakamoto. “Embora as novas gerações sejam menos ligadas a este tipo de música, ele era extraordinário, um pianista maravilhoso”, diz-nos, lembrando quando o viu “no Coliseu em piano a solo”.

Manuel Moura dos Santos diz que o músico japonês se destaca facilmente, sobretudo por ter explorado vários estilos musicais: “música popular, jazz, contemporânea”, enumera alguns. “Navegou em vários mares, era um músico extraordinário”, enaltece, mostrando-se fã. “Acompanhei a carreira dele, tenho muita coisa dele. Era um fã, um ouvinte interessado, sempre gostei muito daquilo que ele fazia”.

Luís Jardim, percussionista, professor e produtor musical, diz que a morte de Ryuichi Sakamoto é uma “perda muito grande para o mundo da música”. Alinhado com Manuel Moura dos Santos, diz que “hoje em dia a juventude procura outro tipo de coisas” a nível musical, mas crê que a marca de Sakamoto estará sempre presente no que se ouve, sobretudo na Sétima Arte, onde se destacou.

“Nunca trabalhei com ele, mas trabalhei com David Bowie e através dele fiquei a saber algumas coisas do homem. É um grande maestro. É um homem que deixou uma marca e nestes anos todos não apareceu mais ninguém com o nível dele, soube combinar a música e trouxe uma coisa nova para este lado do Ocidente”, destaca.

“A morte faz parte da vida, sabia que estava doente, era das coisas que já se esperava, mas esperava-se que fosse o mais tarde possível. A obra está feita e é incontornável”. Martim Sousa Tavares, maestro, olha para Sakamoto como um “artista que cumpriu a sua missão”, uma vez que a a sua obra “torna-se quase do domínio público, que é aquilo que um artista aspira”.

As bandas sonoras, onde se destacou, “são todas muito características”, diz o maestro português. “A música dele é extraordinária, vive muito à base de melodias à moda antiga”, descreve. “Gosto muito da música dele que está no filme ‘Babel’ [‘Bibo No Aosora’] e é incontornável a música ‘Merry Christmas Mr.Lawrence’, que virou um standard”, tendo “viajado” para todo o mundo “com a voz de David Bowie”.

Nas redes sociais começam também a surgir as primeiras reações à morte de Sakamoto. Nuno Gonçalves, pianista na banda The Gift, recorreu ao Facebook para um “último adeus”, partilhando um vídeo de uma das obras de Sakamoto.

Lá fora, Ahmir Khalib Thompson, conhecido profissionalmente como Questlove, agradeceu os “presentes” a influência que o japonês deixa na música. “É triste ver outra força deixar este planeta”, escreveu.

Gilles Peterson, DJ e radialista, lamenta a morte de mais uma “verdadeira lenda”.