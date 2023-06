Morreu Treat Williams

Treat Williams, ator conhecido pelos papéis no musical "Hair" e na série norte-americana "Everwood", morreu aos 71 anos num acidente de viação, avança a CNN Internacional.

O ator foi atingido por um SUV que fazia uma curva e acabou por ser projetado do motociclo em que seguia. O acidente aconteceu ao final da tarde de segunda-feira em Dorset, no estado norte-americano do Vermont.

Treat Williams ainda foi transportado de helicóptero para o hospital com ferimentos graves, mas o óbito foi declarado à chegada à unidade hospitalar.

"Como podem imaginar, estamos chocados e enlutados neste momento", refere um comunicado da família do ator, divulgado pela revista Variety.

"Treat era cheio de amor pela sua família, pela sua vida e pela sua arte", lê-se ainda na declaração, que sublinha também a dedicação do ator aos fãs. O agente de Williams, Barry McPherson, descreve-o como um homem talentoso, recordando que Williams estava "no coração de Hollywood desde o final da década de 1970".

Nascido Richard Treat Williams em 1951, no estado norte-americano de Connecticut, o ator deixa a mulher, Pam Van Sant, com quem se casou em 1988, e dois filhos.

Treat Williams estreou-se em 1979 no musical "Hair" e participou depois nos filmes "1941", de Steven Spielberg, "Era Uma Vez na América", realizado por Sergio Leone, ou "Dead Heat", de Mark Goldblatt. Durante a década de 80 do século passado, recebeu três nomeações para os Globos de Ouro.

Em 1996, foi nomeado para um Emmy pelo trabalho no filme para televisão "The Late Shift", sobre a competição entre David Letterman e Jay Leno para apresentarem o programa "The Tonight Show".

Entrou ainda em produções na Broadway e, no início dos anos 2000, foi o médico Andy Brown em quatro temporadas da série norte-americana Everwood, tendo ainda assumido papéis nas séries "Chesapeake Shores", "Blue Bloods" ou "Chicago Fire".