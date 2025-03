Homem baleado mortalmente em Lagos à porta de baile de carnaval

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias em que ocorreu a morte de um homem, baleado esta madrugada em Odiáxere, no concelho de Lagos, no distrito de Faro, disse à Lusa fonte policial.

O crime ocorreu na via pública, junto às instalações do Clube Desportivo de Odiáxere, onde decorria um baile de Carnaval, tendo o alegado autor dos disparos abandonado o local, adiantou.

Segundo a mesma fonte, estão a decorrer diligências, inclusivamente com o suspeito do homicídio, que não se encontra “ainda detido”, embora se tenha entregado no posto da GNR local.

O caso foi reportado ao Ministério Público estando a PJ a investigar as circunstâncias em que ocorreu o crime, podendo o suspeito vir a ser detido ainda durante o dia desta quarta-feira, referiu.

De acordo com a polícia, tudo indica que o homicídio “terá sido o desfecho de contendas anteriores” entre os dois homens.