Mecânico morto à porta de centro de saúde após confrontar suspeito de furar pneus de carro de médica

Um homem foi morto junto à extensão de saúde de Odiáxere, pertencente a Lagos, depois de confrontar o alegado homicida, confirmou a TVI/CNN Portugal junto de fonte da Polícia Judiciária.

A vítima é um mecânico, que foi chamado ao local por uma médica daquela unidade, depois de o seu carro ter sido vandalizado pelo suspeito.

Ao tentar intervir, depois de o suspeito se ter aproximado da médica, foi esfaqueado várias vezes, acabando por não resistir à gravidade dos ferimentos.

Foram realizadas manobras de reanimação pelas equipas dos Bombeiros de Lagos e do INEM, mas o óbito foi declarado no local.

Até ao momento, o suspeito ainda não foi detido.