"É o único material de construção que capta CO2 da atmosfera". Miguel e Vasco são amigos de infância e andam pelo país a construir casas do "futuro"

Miguel Bravo Amaral e Vasco Baptista são amigos desde que nasceram, andaram juntos na escola secundária e trabalharam ambos na Carmo Wood. Miguel trabalhou nesta empresa durante 14 anos, numa primeira fase como gestor de produto até chegar à administração; Vasco assumiu a direção de obras durante 12 anos. Com esta experiência no setor de construção de madeira, decidiram fundar a Odum. Fundada em 2022, soma mais de 90 obras no portefólio, emprega diretamente seis pessoas e fatura 2,5 milhões de euros. Na carteira para este ano contabiliza 30 obras no valor de três milhões de euros.

“Decidimos abrir este novo negócio dentro do setor de que gostamos [construção em madeira] por várias razões: pela experiência que fomos adquirindo ao longo dos anos, pelo facto de os materiais utilizados serem sustentáveis e pela habitação ser uma necessidade efetiva no mercado. Neste campo são precisas soluções de qualidade, sustentáveis, de rápida construção e a preços atrativos”, relata Miguel Bravo Amaral em declarações ao ECO/Local Online.

Naturais de Lisboa, os empreendedores investiram 150 mil euros para criar e desenvolver a marca Terra, que tem como foco as casas modulares. As tipologias vão desde T1 a T3 e o preço dos 1.600 aos 1.750 euros por metros quadrado. “Estes valores são projeto chave-na-mão, que inclui desde as fundações ao acabamento final”, detalha Miguel Bravo Amaral. Um T3 “chave-na-mão” com 92 metros quadrados poderá custar cerca de 150 mil euros. O tempo de execução das casas modulares é de oito a 12 semanas.

As casas modulares já têm o projeto de arquitetura definido, mas o empresário explica que os proprietários podem optar por levar o próprio projeto. A Odum pode tratar do licenciamento da obra, que tem um preço acrescido entre quatro a cinco mil euros. Demora cerca de quatro semanas a entregar a documentação do licenciamento ao proprietário, mas depois o tempo da aprovação depende de cada município. No entanto, Miguel Amaral confia que o “simplex do licenciamento vai ajudar” a acelerar este processo.

“As casas podem ser adaptadas, temos um configurador e o cliente pode ir ao nosso site e rapidamente aceder ao orçamento de acordo com a tipologia. O cliente tem a liberdade de escolher o revestimento exterior e ter um valor de quanto custará a casa e qual o tempo de construção”, explica Miguel Bravo Amaral, formado em Gestão de Marketing no Instituto Superior de Comunicação Empresarial.

Miguel Bravo Amaral e Vasco Baptista, fundadores da Odum (Odum)

“A Odum nasce com o intuito de apresentar ao mercado soluções de habitação e temos um conjunto de soluções desde as casas modulares, às tendas e às mobile homes, e depois fazemos habitação por medida“, explica Miguel Bravo Amaral. Além da habitação em madeira, fazem também passadiços, decks, pérgolas, vedações ou estruturas de cobertura.

Para os fundadores da Odum, a “madeira será o futuro” pelo caráter sustentável. “A madeira é o único material de construção que capta CO2 da atmosfera, contrariamente ao betão ao aço”, salienta Miguel Bravo Amaral.

Para este ano já têm adjudicadas três obras de “grande dimensão” no segmento da habitação. Miguel Bravo Amaral detalha que um dos projetos é uma casa de habitação personalizada com 400 metros quadrados na zona de Lavre, no município de Montemor-o-Novo; outro é uma habitação na zona da Comporta com 600 metros quadrados para um cliente americano; e, por fim, duas casas modulares na zona de Alcácer e Santiago.

Em relação às casas móveis e às tendas, a Odum é representante exclusivo para Portugal da Trigano, que identifica como o maior fabricante europeu. As casas móveis variam entre os 28 mil euros aos 45 mil euros e podem ter entre 24 e 45 metros quadrados. Já as tendas variam entre os quatro mil euros e vinte mil euros.

Nova fábrica em Alcácer do Sal

A sede da empresa está em Lisboa, mas os “construtores” adquiriam uma terreno industrial em Alcácer do Sal onde irá ficar instalada a fábrica da Odum e o parque de estucagem. “É um projeto que estamos a desenvolver e vai ser executado ao longo do ano, até ao final do ano vamos ter uma nova unidade de produção”, diz Miguel Amaral. A nova fábrica representa um investimento de um milhão de euros.

O nome Odum tem como inspiração Eugene Odum, que é considerado o pai da ecologia. “A escolha do nome, mais do que uma homenagem ao famoso biólogo norte-americano, determina, assim, o nosso compromisso com o planeta”, salienta a empresa.