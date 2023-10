FMI mais pessimista que Governo prevê défice português de 0,2% este ano e de 0,1% em 2024

O Fundo Monetário Internacional (FMI) prevê que Portugal feche este ano com um défice de 0,2% do PIB e em 2024 de 0,1%, revelando-se mais pessimista do que o Governo.

No relatório “Monitor Orçamental”, publicado esta quarta-feira no âmbito das reuniões de primavera do FMI e do Banco Mundial, a instituição liderada por Kristalina Georgieva revê em baixa a previsão do défice orçamental de Portugal face aos 0,4% do Produto Interno Bruto (PIB) para 2023 e aos 0,2% para 2024, previstos em junho.

O relatório do FMI não leva ainda em conta a proposta do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), entregue pelo Governo português no parlamento, esta terça-feira.

Nesta proposta, o Governo prevê um excedente orçamental de 0,8% este ano e de 0,2% em 2024.

O FMI prevê a partir de 2025 e até 2028 um défice de 0,2% do PIB.

A instituição de Bretton Woods está também mais otimista do que em junho sobre o rácio da dívida pública face ao PIB, prevendo uma redução para 108,3% este ano e 104% em 2024.

Estas previsões fixam-se acima do esperado pelo Governo, que prevê um rácio de 103% este ano e de 98,9% em 2024.

No final do horizonte de projeção, o FMI aponta para um rácio de 89,7% em 2028.

Na atualização das projeções económicas divulgadas na terça-feira, o FMI prevê um crescimento da economia portuguesa de 2,3% este ano e de 1,5% em 2024 e uma redução da taxa de inflação para 5,3% em 2023 e para 3,4% em 2024.