Cabaz "IVA zero" acaba em 2024. Famílias vulneráveis vão receber apoio de sete euros

A isenção do IVA num conjunto de 46 produtos alimentares vai terminar no final de dezembro, sendo que o Executivo vai canalizar “os apoios no domínio alimentar para as famílias mais carenciadas, mediante a substituição do IVA Zero no cabaz alimentar, pelo reforço das prestações” sociais.

Neste sentido, o cabaz “IVA zero passa a estar integrado dentro das prestações do abono de família mas também para as famílias que “estão na situação mais vulnerável“, sendo que em causa está o pagamento “de sete euros adicionais por compensação do IVA Zero”, apontou o ministro das Finanças, na conferência de imprensa de apresentação da proposta de OE2024.