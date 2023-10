Mais 334€ de ganho anual, mais 361€, mais 874€: três simulações de IRS para saber o que muda em 2024

Segundo a proposta do Orçamento do Estado para 2024, a atualização de escalões à taxa de 3% vai permitir, segundo as simulações apresentadas pelo Governo, um ganho anual por agregado de 334 euros a um trabalhador sem dependentes que tenha um salário mensal bruto de 1300 euros.

Já no caso de um casal com um filho que ganhe 2000 euros (1000 € + 1000 €) esse ganho anual será de 361 euros anualmente. Já um casal sem dependentes cujo salário mensal bruto corresponda a 3000 euros no total, esse acrescento anual corresponderá a 874 euros.

Para um pensionista sem dependentes que receba mensalmente 860 euros brutos, terá um ganho, comparado com o IRS apurado em 2023, anual de 403 euros.



A alteração proposta, segundo o documento, permitirá uma redução da taxa média de IRS até 2,4%, “com maior enfâse em agregados com rendimentos brutos até 2000 euros por mês”. Acrescenta o Governo que “todos os agregados beneficiarão desta redução”, quer por via da proteção do salário mínimo nacional, quer pela redução da taxa média de tributação para todos os escalões de rendimento.

De acordo com os números divulgados pelo Ministério das Finanças esta medida irá beneficiar 6 milhões de agregados e terá um impacto orçamental de 1.32719 milhões de euros.