Novo IRS vai trazer menos imposto para todos. Dos 471 euros de um trabalhador sem dependentes aos 1.291 euros de um casal com um dependente

A proposta de Orçamento do Estado para 2024 (OE2024) garante uma atualização de todos os escalões do IRS em 3% e a redução da taxa marginal até ao 5.º escalão, sendo que é ainda atualizada a fórmula do mínimo de existência para acomodar o aumento do Salário Mínimo Nacional.

De acordo com os cálculos realizados pela PwC para a CNN Portugal, é registada uma redução do valor do IRS em todos os cenários que vão desde um solteiro sem dependentes a um casal com três dependentes.

Segundo as contas desta consultora, para quem se posiciona nos níveis de rendimento mais baixos, "o aumento do rendimento líquido é especialmente relevante por efeito do mínimo de existência". Até ao 5º escalão do IRS verifica-se também um aumento relevante do rendimento líquido "quer por efeito da atualização dos escalões, quer pela redução das taxas marginais", afirma a PwC.

Já do 6.º escalão em diante há um impacto menor, resultante essencialmente da atualização e progressividade dos escalões.

Independentemente dos escalões ou da situação familiar, a PwC conclui que se verifica “uma redução do valor do IRS em todos os cenários”.

Estas são as simulações feitas pela PwC para a CNN Portugal.

Contribuinte solteiro sem dependentes

Para um solteiro sem dependentes, com rendimento mensal de 820 euros, os cálculos feitos pela PwC mostram que terá um rendimento líquido de IRS de 11.480,00 euros, em 2024, o que equivale a receber mais 401,94 euros, do que em 2023.

Se o seu rendimento mensal for de 950 euros, terá um rendimento líquido de IRS em 2024 de 12.441,06 euros, o que representa mais 336,08 euros face a este ano.

No caso de auferir, por mês, 1.100,00 euros terá no próximo ano um rendimento líquido de IRS de 13.763,29 euros - mais 219,32 euros do que em 2023. Já se o rendimento mensal corresponder a 1.600,00 euros, o valor líquido do imposto representará 19.334,18 euros, o que equivale a um aumento de 471,89 euros.

Caso tenha um rendimento mensal de 2.000,00 euros, terá um rendimento líquido de IRS de 23.304,53 euros - o que equivale a receber mais 645,98 euros do que neste ano. Essa diferença é maior no caso de o titular auferir um rendimento de 2.750,00 euros, resultando num valor líquido do imposto de 30.106,12 euros, o que representa mais 735,05 euros face a 2023.

A maior diferença nas simulações para um solteiro sem dependentes encontra-se em quem registe um rendimento mensal de 3.750 euros. Neste caso, terá um rendimento líquido de IRS em 2024 de 39.045,05 euros, representando um acréscimo de 810,17 euros face a 2023.

Contribuinte solteiro com um dependente

Para um solteiro com um dependente que registe um rendimento mensal de 820,00 euros, não há qualquer diferença a nível da descida do IRS entre 2023 e 2024. Já se mensalmente receber 950,00 euros, é calculado um rendimento líquido de IRS de 13.126,06 euros, mais 336,08 euros do que este ano.

Esse diferencial é menor para quem tenha um rendimento mensal de 1.100,00 euros, representando um rendimento líquido de IRS em 2024 de 14.667,61 euros - mais 219,32 euros do que neste ano. Já para quem aufira por mês 1 600,00 euros, o valor líquido que vai registar no seu IRS é de 20 019,18 euros, representando mais 471,89 euros do que em 2023.

Já quem receba 2 000,00 euros por mês terá em 2024 um rendimento líquido de IRS de 23.989,53 euros (mais 645,98 euros do que em 2023) e se esse rendimento mensal for de 2.750,00 euros, receberá em sede de IRS mais 735,05 euros do que em 2023.

Já para quem regista um rendimento mensal de 3.750,00 euros, vai receber em sede de IRS mais 810,17 euros líquidos face a este ano.

Casal sem dependentes

Um casal em que cada titular recebe 820,00 euros por mês vai registar, em sede de IRS, a um rendimento líquido de 22.960,00 euros, o que equivale a mais 803,88 euros face a 2023. Uma variação superior a, por exemplo, um casal em que cada um receba 950,00 euros. Neste último caso, o rendimento líquido de IRS será de 24.882,11 euros, mais 672,16 euros do que em 2023.

Para um casal em que cada um aufira 1.100,00 euros por mês, o rendimento líquido de IRS vai corresponder em 2024 a 27.965,23 euros, mais 438,64 euros face a este ano. Já um casal que tenha um rendimento mensal por titular de 1.600,00 euros, terá um crescimento do rendimento líquido de IRS de 943,78 euros.

Num casal em que ambos titulares recebem 2.000,00 euros por mês, as mudanças propostas pelo Governo em sede de IRS vão fazer com que o rendimento líquido deste imposto seja de 46.609,05 euros, mais 1.291,97 euros do que em 2023. Esta variação positiva é ainda maior no caso se cada um dos titulares do casal receber 2.750,00 euros - neste caso, o rendimento líquido de IRS é superior em 1.470,10 euros face a 2023.

Na mesma linha, as simulações para um casal em que ambos têm um rendimento mensal de 3.750,00 euros indicam que terá em 2024 um rendimento líquido de IRS de 78.090,10 euros, com mais 1.620,35 euros do que em 2023.

Casal com um dependente

No caso de o casal ter um dependente, se cada um registar um rendimento mensal de 820,00 euros, o resultado será em 2024 um rendimento líquido de IRS de 22.960,00 euros - mais 203,88 euros do que neste ano.

Se esse rendimento mensal for de 950,00 euros, então a variação do rendimento líquido de IRS face a este ano será de mais 672,16 euros. Já no caso de ambos os titulares do casal auferirem um rendimento mensal de 1.100,00 euros, o rendimento líquido mensal de IRS correspondente em 2024 é de 28.565,23 euros, mais 438,64 euros do que neste ano.

Já para um casal com um dependente em que cada um receba mensalmente 1.600,00 euros o rendimento líquido de IRS será superior em 943,78 euros face a 2023. No caso de ambos os titulares do casal receberem 2.000,00 euros essa diferença em sede de IRS será de 1 291,97 euros

Para um casal com dois dependentes em que cada um dos membros tenha um rendimento mensal de 950,00 euros, em 2024 irá registar um rendimento líquido de IRS no valor de 26.382,11 euros - mais 672,16 euros. Já no caso de ambos os membros desse casal terem um rendimento mensal de 1.100,00 euros, a variação do rendimento líquido de IRS é de mais 438,64 euros em 2024 face a 2023.

No caso de o rendimento mensal de cada titular corresponder a 1.600,00 euros, em 2024 irá equivaler a mais 943,78 euros no rendimento líquido de IRS. Já se cada membro auferir mensalmente 2.000,00 euros, o rendimento líquido de imposto corresponderá a 48.109,05 euros, o equivalente a mais 1.291,97 euros em 2024 face a este ano.