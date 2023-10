OE2024 prevê apoio às rendas para professores colocados a mais de 70 quilómetros de casa e em regiões “onde os custos da habitação são mais elevados”

O Governo vai passar a apoiar as rendas dos professores deslocados. No Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), está prevista uma adaptação do programa de Apoio à Renda parara subsidiar professores colocados “nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo e do Algarve, ou qualquer outra região, onde os custos da habitação são mais elevados”.

De acordo com o documento entregue esta terça-feira no Parlamento, serão abrangidos os professores “que trabalhem em escolas a mais de 70 quilómetros da sua área de residência sempre que o valor dos seus encargos com o alojamento ultrapasse a taxa de esforço de 35%”.

A medida faz parte de um lote de iniciativas com vista à “estabilidade e atratividade da carreira docente”, algumas já tornadas públicas antecipadamente. Entre essas medidas, conta-se a reestruturação da estrutura de Quadros de Zona Pedagógica (QZP), com um aumento de 10 QZP para 63, anunciada ainda no ano letivo passado, bem como uma aposta na vinculação dinâmica, que, insiste o Ministério das Finanças, no OE2024, já permitiu a vinculação de 8 mil docentes.

“Em 2024, serão reforçadas as vagas de quadro de escola, que permitirão efetivar professores em agrupamentos e escolas não agrupadas. O trabalho desenvolvido ao longo de 2023 veio possibilitar a introdução de medidas de agilização da substituição de docentes, a criação de mais dois níveis remuneratórios para os professores contratados, a criação de condições de ingresso na carreira para os professores das escolas portuguesas no estrangeiro e das escolas artísticas, entre outras, e que respondem a dois dos mais antigos problemas da carreira docente: a precariedade e a baixa fixação de professores a escolas concretas”, pode ler-se no documento do OE2024.

Para tornar mais atrativa a profissão docente para estudantes do ensino superior, o Governo vai apostar em estágios remunerados. Uma medida que também já tinha sido anunciada.



