Veja aqui a proposta de Orçamento do Estado para 2024 na íntegra

Medina ultrapassa Centeno e apresenta excedente orçamental de 0,8% já este ano. Dívida abaixo dos 100% do PIB em 2024

+785€ anuais, +1.483€ anuais, +1.497€ anuais: as simulações do Governo para o IRS Jovem (18-26 anos)

O Governo apresentou esta terça-feira a proposta de Orçamento do Estado para 2024. Um documento com várias mexidas em temas fulcrais como a Saúde, a Habitação, a Educação, mas também os impostos que todos pagamos. Veja o que muda no documento abaixo.

