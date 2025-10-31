Ministro das Infraestruturas diz que CP é "casa de gente séria” e rejeita acusações de “promiscuidade” - TVI

Ministro das Infraestruturas diz que CP é "casa de gente séria” e rejeita acusações de “promiscuidade”

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 53 min
Miguel Pinto Luz (Lusa)

Governante foi questionado pelo Chega sobre alegada "promiscuidade" e "falta de transparência" na CP

O ministro das Infraestruturas defendeu esta sexta-feira a CP – Comboios de Portugal como uma “casa de gente séria” e rejeitou as acusações do Chega de “promiscuidade” e “falta de transparência” na transportadora ferroviária.

“CP minada? CP com indícios claros de compadrio, de benefício de privados? Convido o senhor deputado, apresente uma queixa ao Ministério Público, faça-o já em relação à CP, porque se eu tivesse esses indícios, eu fazia já”, respondeu Miguel Pinto Luz, em resposta ao deputado Francisco Gomes, do Chega, vincando que a CP “é uma casa que trabalha” e “de gente séria”.

O governante está a ser ouvido no parlamento esta sexta-feira, no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2026 e tinha sido questionado pelo deputado Francisco Gomes sobre alegada “promiscuidade” e “falta de transparência” na CP.

“Não é só daqui propalar que há corrupção, faça [queixa ao Ministério Público], diga da CP que indícios são esses, que eu não os tenho”, desafiou Pinto Luz.

Já em resposta ao PSD, o ministro admitiu que há um problema na manutenção da CP, que “necessariamente tem de ser reforçada” e adiantou que, segundo análise da transportadora, além dos cerca de 200 comboios que vão chegar nos próximos anos, “faltarão outros tantos, possivelmente”.

Continue a ler esta notícia

