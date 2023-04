O tribunal decretou prisão preventiva a seis dos 10 jovens detidos na quarta-feira em Oeiras por suspeita de roubos violentos, agressões e sequestros na zona de Oeiras, apurou a CNN Portugal.

Os restantes quatro detidos ficaram sujeitos à medida de coação de apresentações trissemanais às autoridades, decretada pelo Tribunal de Oeiras

Os suspeitos, com idades entre 17 e 20 anos, foram detidos por roubos com recurso a armas brancas.

A operação que decorreu nos concelhos de Lisboa (nas frguesias de Ajuda e Lumiar), Oeiras e Odivelas pretendia acabar com a atividade criminal de um grupo de suspeitos que, com recurso à violência, têm roubado jovens nas imediações das escolas e nos transportes públicos, com maior incidência na área de Oeiras.