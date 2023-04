A PSP desenvolveu, esta quarta-feira de manhã, uma operação em Oeiras, Odivelas e na Ajuda e Lumiar (Lisboa) relacionada com roubos com recurso a armas brancas, agressões e sequestros.

Em comunicado, a PSP revela que esta operação visava o cumprimento de 12 mandados de busca domiciliária e vários mandados de detenção e que era desenvolvida pelo Comando Metropolitano de Lisboa, através da Divisão Policial de Oeiras.

Ao que a CNN Portugal apurou, dez pessoas, com idades entre 17 e 20 anos, foram detidas por roubos com recurso a armas brancas. Os detidos vão ser presentes a tribunal esta quinta-feira.

A operação pretende acabar com a atividade criminal de um grupo de suspeitos que, com recurso à violência, têm roubado jovens nas imediações das escolas e nos transportes públicos, com maior incidência na área de Oeiras.