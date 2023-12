"Se o mundo se cansar, simplesmente vai deixar-nos morrer": primeira-dama lamenta "sinais" de que a ajuda do Ocidente "pode desaparecer"

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, lembrou que a ajuda do Ocidente "é uma questão de vida" para os ucranianos que lutam há quase dois anos contra a invasão russa.

"Nós precisamos mesmo de ajuda. Colocando isto em palavras simples: não nos podemos cansar desta situação, porque se o fizermos, morremos. E se o mundo se cansar, simplesmente vai deixar-nos morrer", advertiu Zelenska, em entrevista à BBC.

O alerta de Zelenska surge um dia depois de os senadores republicanos dos EUA terem bloqueado um projeto de lei que teria fornecido mais de 60 mil milhões de dólares de apoio à Ucrânia, num braço de ferro contra a administração Biden, que tem apelado à manutenção da ajuda financeira a Kiev.

Na segunda-feira, antes do bloqueio republicano, a Casa Branca alertou que os Estados Unidos estão a ficar "sem dinheiro" para ajudar a Ucrânia na defesa contra a invasão russa. "Quero ser clara: sem ação do Congresso, até ao final do ano ficaremos sem recursos para adquirir mais armas e equipamento para a Ucrânia e para fornecer equipamento dos stocks militares dos EUA. Não existe um pote mágico de financiamento disponível para enfrentar este momento. Estamos sem dinheiro e quase sem tempo", advertiu Shalanda Young, responsável pelo orçamento da Casa Branca, citada pela Reuters.