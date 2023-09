Detido suspeito de abusar de colegas de escola da enteada em Oliveira de Azeméis

A Polícia Judiciária deteve um homem suspeito de ter abusado sexualmente de várias alunas de uma escola do ensino básico e secundário de Oliveira de Azeméis, no distrito de Aveiro, informou esta segunda-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ refere que o suspeito, de 44 anos, foi detido pela presumível autoria de crimes de abuso sexual e coação que visaram menores de idade.

Segundo a Judiciária, o detido é padrasto de uma menor frequentadora do estabelecimento de ensino em causa, sendo o responsável pelo transporte da mesma para o local.

"Nesse circunstancialismo, veio a estabelecer contacto com uma menor, amiga da sua enteada, aproximando-se da mesma com intuitos amorosos e acabando por desenvolver uma atitude persecutória no sentido de a forçar a um relacionamento amoroso e sexual, tendo feito várias tentativas de o concretizar", refere a mesma nota.

Ainda de acordo com os investigadores, o suspeito demonstrava tendência para perseguir e tentar abusar de outras menores, alunas do referido estabelecimento de ensino.

O detido, sem ocupação laboral, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com as vítimas e de se aproximar do estabelecimento de ensino.