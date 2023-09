Olivia Rodrigo anuncia concerto em Portugal - é preciso inscrição (e depois sorte) para ter um bilhete

A cantora Olivia Rodrigo vai atuar pela primeira vez em Portugal: vai acontecer a 22 de junho de 2024, anunciou a promotora Ritmos e Blues. O concerto vai decorrer na Altice Arena, em Lisboa, e tem Remi Wolf como convidada especial.

As inscrições para comprar bilhete estão disponíveis a partir de agora e até domingo, 17 de setembro, às 22:00 no site oficial da cantora. Uma vez encerradas as inscrições, os fãs vão ser selecionados aleatoriamente para receber um código de acesso para compra dos bilhetes, cuja venda começa a 21 de setembro.

A atuação integra-se na próxima digressão da cantora, que tem como base o novo álbum, "Guts". Produzida pela Live Nation, a tournée mundial de 2024 conta com 57 datas. Arranca a 23 de fevereiro, em Palm Springs, Califórnia, na Acrisure Arena, com paragens na América do Norte e Europa, passando por Portugal a 22 de junho na Altice Arena.

A cantora, compositora e atriz norte-americana de 20 anos afirmou-se como uma das principais estrelas pop com “High School Musical: The Musical: The Series” e depois com a música “Drivers License”, em 2021, que rapidamente se tornou uma das músicas mais ouvidas nas plataformas de streaming.

O primeiro álbum da cantora, "Sour", foi lançado a 21 de maio desse ano e incluía, entre outros, os temas "Deja Vu” e “Good 4 U”, assim como “Traitor” e “Brutal”.

"Sour" foi nomeado em sete categorias dos Grammy: Artista revelação, Melhor Performance Solo de Pop, Best Pop Vocal Álbum, Álbum do ano, Canção do ano, Gravação do ano e Melhor clipe. Olivia Rodrigo ganhou em três categorias: Artista revelação, melhor performance a solo de pop e Best Pop Vocal Álbum.