Olivia Rodrigo surpreende com atuação ousada nos VMA (e até assustou Selena Gomez)

Olivia Rodrigo foi uma das estrelas da entrega dos prémios da MTV na noite de terça-feira e surpreendeu tudo e todos, tornando-se até assunto do X por causa da atuação.

A cantora, que apresentou pela primeira vez temas da era Guts, subiu ao palco em frente a artistas como Taylor Swift, Shakira, Anitta, Justin Timberlake e Selena Gomez. E foi precisamente Selena uma das artistas que virou tema no X durante a atuação de Olivia Rodrigo.

A jovem cantora, de apenas 20 anos, começou a atuação com "Vampire" e foi durante a performance que tudo aconteceu: luzes começaram a explodir, câmaras começaram a falhar e peças do cenário começaram a cair. No público, Selena Gomez foi filmada com ar assustado enquanto Olivia Rodrigo era retirada do palco.

O que parecia ter sido um momento em que tudo tinha corrido mal afinal não passou de "truque de palco" que remetia para o videoclipe da música.

Isto porque Olivia Rodrigo voltou a surgir- quase de imediato - em palco para cantar "Get Him Back!", rodeada de bailarinos, para uma atuação enérgica e que mereceu um aplauso efusivo da plateia.

No final da atuação, Taylor Swift, a premiada da noite, foi filmada a elogiar a performance de Olivia (que tem concerto marcado para Portugal para 2024), dizendo que a mesma dava ares de "filme, está a dar cinematografia".

Taylor Swift impôs-se nos MTV Music Video Awards com a música "Anti-Hero", numa gala dominada pelas mulheres, pelas celebrações do hip-hop e por uma confusão de última hora. A estrela pop, atualmente em grande destaque com a digressão "The Eras", levou para casa os prémios mais cobiçados: artista do ano, vídeo do ano, música do ano, melhor música pop e realização.

A MTV entregou vários prémios por género musical e este ano estreou a distinção "Afrobeats", atribuído ao cantor nigeriano Rema pela música "Calm Down", com a mexicana-norte-americana Selena Gomez.