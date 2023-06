Onda de calor marinha "sem precedentes" ameaça a vida marinha e os ecossistemas ao longo das costas britânica e irlandesa

Uma onda de calor marinha de proporções "sem precedentes" está atualmente a percorrer as águas ao longo das costas britânica e irlandesa, o que constitui uma séria ameaça para a vida marinha e os ecossistemas. A comunidade científica mostra-se preocupada com o facto de as elevadas temperaturas - que devem persistir durante o verão - poderem provocar a mortalidade em massa de peixes e ostras.

A costa nordeste de Inglaterra e a costa leste da Irlanda estão a registar temperaturas vários graus acima do normal para esta época do ano, de acordo com dados recentes. O Mar do Norte e o Oceano Atlântico Norte estão também a registar temperaturas mais elevadas do que o habitual. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos classificou mesmo partes do Mar do Norte como estando a sofrer uma onda de calor marinha "extrema", atingindo temperaturas até 5°C acima do normal ao longo da costa de Inglaterra.

Prevê-se que a persistência destas temperaturas elevadas continue devido ao emergente fenómeno meteorológico El Niño. A combinação do aquecimento induzido pelo homem e da variabilidade climática natural, como o El Niño, é responsável pelas temperaturas extremas e sem precedentes observadas na região do Atlântico Norte, como refere Daniela Schmidt, professora de ciências da terra na Universidade de Bristol.

Embora as ondas de calor marítimas sejam mais comuns em mares mais quentes como o Mediterrâneo, as temperaturas fora do comum observadas nesta parte do Atlântico Norte são inéditas. Estas ondas de calor têm sido associadas a fatores como a redução das poeiras do Sara e a variabilidade climática do Atlântico Norte, que requerem ainda uma investigação mais aprofundada.

À semelhança do modo como o calor afeta os ecossistemas terrestres, as ondas de calor marinhas também exercem pressão sobre os organismos marinhos. Noutras partes do mundo, estas ondas de calor provocaram a morte em massa de plantas e animais marinhos, resultando em perdas económicas significativas em termos de rendimentos da pesca, armazenamento de carbono, valores culturais e perda de habitats. A menos que se reduza drasticamente as emissões, estas ondas de calor vão continuar a causar estragos nos nossos ecossistemas. O aspeto mais preocupante é que estes impactos estão a ocorrer sob a superfície do oceano, o que faz com que passem praticamente despercebidos.

Dan Smale, da Marine Biological Association, que estuda as ondas de calor marinhas há mais de uma década, mostrou-se surpreendido com as temperaturas atuais. Apesar de sublinhar que as temperaturas atuais ainda não são mortais para a maioria das espécies, sublinha que não deixam de causar preocupação. No entanto, se estas condições persistirem durante todo o verão, podemos assistir a uma mortalidade em massa de algas, ervas marinhas, peixes e ostras.

Um estudo de 2019 revelou que as ondas de calor marinhas estão a tornar-se mais frequentes, tendo o número de dias de ondas de calor triplicado nos últimos anos. No período de 30 anos que antecedeu 2016, o número de dias de ondas de calor aumentou mais de 50% em comparação com o período de 1925 a 1954. Na altura, os cientistas compararam o impacto destas ondas de calor aos incêndios florestais que devastam vastas áreas de floresta.