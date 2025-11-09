Ondas fortes causam dois mortos e vários feridos em Tenerife - TVI

Ondas fortes causam dois mortos e vários feridos em Tenerife

  • TVI
  • Há 1h e 26min
Tempestade Ciarán provoca estragos em Espanha (Lusa)

Num dos incidentes, seis turistas franceses foram arrastados por uma onda

Duas pessoas morreram e 15 ficaram feridas em incidentes distintos ocorridos este sábado junto ao mar em Tenerife, informam os meios de comunicação espanhóis

Apesar dos avisos de condições atmosféricas adversas - e de existir sinalização preventiva no local -, seis turistas franceses aproximaram-se demasiado do mar e acabaram por ser arrastados por uma onda na praia de Roque de Las Bodegas, em Taganana.

Uma mulher foi transportada de helicóptero para o Hospital Universitário Nuestra Señora de la Candelaria. Outras quatro pessoas tiveram de ser hospitalizadas, apesar de apresentarem apenas ferimentos ligeiros, e uma delas foi assistida no local.

Pouco depois, um homem foi encontrado a flutuar na praia de El Cabezo de Granadilla de Abona. Os meios de socorro encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória e tentaram reverter a situação sem sucesso.

Ainda na tarde de sábado, dez pessoas foram arrastadas por uma onda no cais de Puerto de la Cruz, no norte da ilha de Tenerife.

Apesar da rápida intervenção da Polícia Local e de quem estava no cais, registou-se uma vítima mortal. O Serviço de Emergência realizou manobras de reanimação a uma mulher em paragem cardiorrespiratória, mas não foi possível reverter o seu quadro clínico.

Outras três pessoas apresentavam traumatismos graves, quatro tinham ferimentos moderados e houve ainda dois feridos ligeiros.

