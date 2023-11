OpenAI anuncia regresso de Sam Altman como CEO

A OpenAI anunciou, esta quarta-feira, que chegou a um acordo para que Sam Altman regresse à OpenAI como diretor executivo, com um novo conselho de administração inicial composto pelo ex-CEO da Salesforce, Bret Taylor, e o ex-secretário do Tesouro dos EUA, Larry Summers, ao qual se juntará o CEO da Quora e atual diretor Adam D'Angelo

Os detalhes do acordo ainda não são conhecidos.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo.



We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this.