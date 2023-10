Operação Picoas: novas buscas aos principais arguidos

A Autoridade Tributária está a proceder a novas buscas às residências de Armando Pereira e Hernâni Vaz Antunes, no âmbito da operação Picoas, confirmou a CNN Portugal junto de fontes ligadas ao processo.

O objetivo pode passar, nomeadamente, pela remoção dos automóveis de luxo apreendidos a Armando Pereira, fundador da Altice, dos quais o arguido tem sido desde julho o fiel depositário.

Esta remoção, que tem autorização judicial, pode acontecer com o rebocar dos automóveis da quinta no Gerês para um parque do Estado.

Armando Pereira, recorde-se, está em prisão domiciliária, que pode agora vir a deixar em troca de uma caução de 10 milhões de euros - a maior de sempre já aplicada em Portugal