Mais de 1000 detidos pela PSP durante operação Carnaval

A PSP deteve mais de 1.000 pessoas, cerca de metade por crimes rodoviários, e apreendeu 40.402 artigos de pirotecnia durante a operação Carnaval em Segurança 2026, anunciou a polícia.

Numa nota em que faz o balanço final da operação, que se prolongou por 10 dias, a PSP refere que, além dos artigos de pirotecnia, foram apreendidas 47.494 doses de droga, 70 armas de fogo, 55 armas brancas, 2.536 munições e 23 outras armas.

Das 1.005 detenções efetuadas, 470 foram por crimes rodoviários, nomeadamente 249 por condução em estado de embriaguez, 172 por falta de carta de condução e 49 por outros crimes rodoviários.

Foram igualmente detidas 74 pessoas por crimes contra a propriedade (furtos e roubos) e 79 por suspeita por tráfico de droga.

Na prevenção rodoviária, foram fiscalizados 16.068 condutores e controladas 73.869 viaturas por radar, tendo sido detetadas 5.127 infrações à legislação.

Entre as contraordenações contam-se 788 por falta de inspeção periódica obrigatória, 718 por excesso de velocidade, 259 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório e 114 por condução sob influência do álcool.

A PSP registou ainda 99 contraordenações por uso do telemóvel durante a condução e 26 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou cadeirinhas para crianças.

Quanto à sinistralidade rodoviária, durante o período da operação Carnaval em Segurança 2026, PSP registou 1.940 acidentes (mais 495 do que no período homólogo), que provocaram 462 feridos (mais seis) - 20 graves (mais dois) e 442 ligeiros (mais quatro) – e uma vítima mortal (menos três).