PJ e Marinha intercetam pesqueiro brasileiro com 1,6 toneladas de cocaína

Uma operação conjunta entre a Polícia Judiciária (PJ) e a Marinha resultou na apreensão de mais de 1,6 toneladas de cocaína num pesqueiro de bandeira brasileira ao largo de Cabo Verde, informam as autoridades portuguesas através de comunicado.

A ação, integrada na operação "Ventos Alísios" e coordenada pelo Maritime Analysis and Operations Centre - Narcotics (MAOC-N), envolveu várias entidades internacionais.

O pesqueiro foi intercetado a mais de 900 quilómetros a oeste de Cabo Verde, num esforço conjunto entre a Polícia Judiciária, a Marinha Portuguesa e as autoridades cabo-verdianas.

O navio da Marinha, que transportava elementos da Polícia Judiciária portuguesa e de Cabo Verde, detetou o pesqueiro suspeito. Após buscas minuciosas, foi descoberto um compartimento secreto com 60 fardos de cocaína - 1,6 toneladas de produto estupefaciente.

Seis tripulantes brasileiros foram detidos pelas autoridades de Cabo Verde, suspeitos de integrar uma rede internacional de tráfico de droga que transportava cocaína da América do Sul para a Europa.

A operação contou também com a colaboração da Polícia Federal do Brasil, da Drug Enforcement Administration (DEA) dos EUA e da National Crime Agency (NCA) do Reino Unido.