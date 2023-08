Perto de 150 operacionais combatem chamas em Odemira

Perto de 150 operacionais apoiados por quatro meios aéreos combatem um incêndio numa zona de mato e pinhal na freguesia de São Teotónio, no concelho de Odemira (Beja), com três frentes ativas, avançou fonte da proteção civil.

De acordo com a página da Proteção Civil, o incêndio que deflagrou às 14:49 deste sábado já mobilizou um total de 149 bombeiros, apoiados por 47 viaturas e quatro meios aéreos.

Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Litoral indicou que as chamas estão a consumir uma zona de mato e pinhal, em Baiona, na freguesia de São Teotónio.

Às 17:23 o incêndio em povoamento florestal encontrava-se “ativo com alguma intensidade” e com “três frentes que ardem com alguma intensidade”.

“As informações que temos do local indicam que os operacionais estão a fazer a prevenção a pontos sensíveis, como habitações e um parque de campismo em São Miguel”, adiantou a mesma fonte.

No combate ao incêndio estão várias corporações de bombeiros do litoral alentejano, Algarve e Baixo Alentejo.